Trenó do Papai Noel pode ser 'rastreado' na noite de Natal; saiba como

O dia de Natal é cheio de tradições em todo o mundo e uma que se repete sempre na internet é a possibilidade de rastrear o trenó do Papai Noel. Figura certa do fim de ano, as histórias contam que o bom velhinho circula em todo o mundo para enviar os presentes d criançada.

O Comando Norte-Americado de Defesa do Espaço Aéreo (Norad), por exemplo, é um dos que acompanham essa "jornada". A agência é responsável pela vigilância do espaço aéreo e marítimo da América do Norte.

O Papai Noel, então, pode ser acompanhado durante toda a noite de Natal, seja por meio do site do órgão, na versão web, ou nos aplicativos disponibilizados para Android e iPhone.

Na brincadeira, o Norad afirma que são utlizados radares, satélites e aviões de caça para acompanhar o voo do Papai Noel. O serviço é realizado desde 1955, incentivado pelo Comando Continental de Defesa Aérea.

Outros meios

Mas não só o Norad entra na brincadeira, é possível rastrear o bom velhinho pelo site de voos Flightradar 24. No site, é disponibilizado o acesso ao itinerário do Noel ao longo da noite.

Acha que não foi o suficiente? Pois o Google vai conceder acesso à ferramenta de rastreio do Papai Noel neste sábado (24), assim como já faz há alguns anos. Além disso, o usuário ainda pobe brincar com joguinhos feitos especialmente para essa época do ano.

Apesar disso, o Norad é o que mais leva a situação a sério. Por conta disso, montou as especificidades do trenó do Papai Noel, que podem ser analisadas por quem deseja entrar a fundo no espírito natalino.

Confira a ficha técnica, segundo o Norad:

Projeto: K. Kringle & Elfos Ltda. Comprimento: 75 pirulitos (ou 150 brigadeiros)

Largura: 40 pirulitos (ou 80 brigadeiros)

Altura: 55 pirulitos (ou 110 brigadeiros)

Peso na decolagem: 75 mil jujubas Passageiros: Um (o Papai Noel , pesando 118 kg na decolagem e 572 kg no pouso após comer durante a noite de Natal)

Peso da carga (presentes): 60 toneladas

Peso no pouso: 80 mil jujubas (acumula gelo e neve durante o voo)

Propulsão: Nove renas (Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago)

Armamento: Chifres (usados para defesa apenas)

Velocidade de subida: Um piscar de olhos

Velocidade máxima: Mais rápido que a luz das estrelas