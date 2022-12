Como dessalgar bacalhau? Veja como fazer o prato para a ceia de Natal

Herdado de Portugal, o hábito de comer bacalhau durante as comemorações é um dos mais comuns entre as famílias brasileiras. O peixe, inclusive, pode ser considerado uma opção para o cardápio das festas de final de ano, prometendo levar mais sabor à mesa.

Entretanto, toda atenção é pouca na hora de preparar a iguaria, já que o bacalhau costuma ser conservado com uma grande quantidade de sal, o que exige a retirada cuidadosa do ingrediente antes levar o peixe para o fogão.

Por isso, o Diário do Nordeste conversou com um especialista para descobrir a melhor forma de dessalgar o peixe, e garantir que o prato seja um sucesso. Confira as dicas abaixo:

COMO DESSALGAR BACALHAU

Para que a dessalga ocorra do modo certo, o professor Bruno Modolo, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, conta que cada quilo do animal precisa repousar em 10 litros de água durante 24 horas. Enquanto descansa, o peixe deve ser mantido em um ambiente refrigerado, com temperatura abaixo dos 4° C.

Para facilitar a explicação, ele usa um exemplo: “Se eu tiver 2 kg de bacalhau, precisarei deixá-los repousando em 20 litros de água para realizar a dessalga. Mas, como não costumamos ter espaço para armazenar 20 litros na geladeira e fazer a dessalga direta, também podemos usar uma bacia, que cabe 4 litros de água, e fazer a dessalga desses 2 kg trocando a água cinco vezes, a cada quatro ou cinco horas”.

COMO ESCOLHER BACALHAU

As chances de preparar um bom prato aumentam quando o “bacalhau certo” é escolhido. Entretanto, é importante se atentar ao fato de que “bacalhau” não é uma espécie. Na verdade, mais de um peixe pode ser considerado um “bacalhau”, sendo “Gadus morhua (Bacalhau Cod)”, “Gadus macrocephalus (Bacalhau Pacífico)” e “Gadus ogac (Bacalhau Groenlândia)” os únicos reconhecidos pela legislação brasileira.

Caso a intenção seja servir o animal inteiro, o professor Modolo indica a utilização do lombo do Gadus Morhua, que, por ser robusto, costuma embelezar o prato. Entretanto, vale ressaltar que ele é considerado nobre, e, por isso, pode ser um pouco mais caro.

Se o objetivo for economizar sem abrir mão do sabor, a dica do profissional é considerar o “Polaca do Alasca Salgado”, que apesar de não ser considerado um bacalhau, também é leve e possui textura suave, além de ser mais barato. O substituto é ideal para o preparo de bolinhos e lascas gratinadas.

BENEFÍCIOS DO BACALHAU

De acordo com a Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), o bacalhau possui um alto valor nutritivo: além de ser rico em minerais como ferro e fósforo, ele também contém vitamina A, D e E. O peixe ainda é uma grande fonte de ômega 3, substância responsável por controlar o colesterol.

Excelente para prevenir doenças cardiovasculares e autoimunes, a iguaria também combate a ansiedade e a depressão. Porém, apesar de seus inúmeros benefícios, é importante que pessoas com hipertensão tenham cuidado com o prato, pois, dependendo da forma que ele for preparado, pode causar retenção de líquidos, o que reforça a necessidade de dessalgar bem o peixe.