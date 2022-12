Como temperar pernil para o Natal? Veja como deixar o prato mais delicioso

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região europeia Categoria prato principal, almoço Preparação 15 min Cozimento 60 min Total 75 min Palava-Chave verão, autêntico, família

O pernil é uma opção de prato que pode substituir o peru ou o chester na ceia da noite natalina, apresentando um pouco mais de gordura do que o lombo. A receita é fácil, apesar de exigir cuidado e atenção no preparo. Além disso, ainda é possível servir acompanhado com farofa, arroz e salpicão.

Dentre os ingredientes da receita, estão: cebola, vinho tinto seco, vinagre, alho, cheiro verde, sal, óleo e pimenta-do-reino. O prato é delicioso e vai encher toda a família.

Confira o modo de preparo mais abaixo na matéria do Diário do Nordeste.

O que servir na ceia?

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", a noite de Natal é marcada pela ceia. Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com pratos que podem ser preparados, incluindo uma opção de sobremesa.

Dentre as opções, estão: