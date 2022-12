Como fazer um salpicão simples para as festas de fim de ano

O salpicão é um prato comum na culinária mexicana e francesa, mas costuma rechear as noites natalinas no Brasil. A preparação da receita conta com a junção de diversos elementos cortados, unidos por um molho. Dentre os principais ingredientes, estão legumes com alguma carne.

O preparo do salpicão pode ser feito conforme o gosto de cada família. A chef pâtisserie Matu Macêdo, professora de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), detalhou que o recheio mais usual na mesa do Natal inclui:

Batata inglesa cozida em cubos;

Cenoura cozida em cubos;

Frango desfiado;

Milho-verde;

Maçã picada;

Presunto;

Passas.

Para fazer, é necessário juntar os ingredientes e incluir a maionese. Dessa forma, a receita é simples e prática, sendo uma boa opção de prato no Natal.

O que servir na ceia?

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", a noite de Natal é marcada pela ceia. Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com pratos que podem ser preparados, incluindo uma opção de sobremesa.

Dentre as opções, estão: