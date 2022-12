Como temperar peru de Natal? Veja como levar mais sabor ao prato

Para quem deseja preparar uma deliciosa ceia de Natal, todo cuidado é necessário no momento de seguir as receitas. Alguns alimentos, como o peru, precisam ser temperados com antecedência para pegar gosto, e ficar macio e suculento.

A chef pâtisserie Matu Macêdo, professora de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), alertou que, como a ave é de grande proporção, deve ser marinada na véspera.

O tempero é feito com a mistura de folha de louro, cebola, pimenta, alho, ervas finas, orégano e sal. Além disso, também pode colocar um líquido ácido, como suco de laranja, vinagre ou vinho branco seco.

Esse acréscimo ajuda "perfumar" a ave e dar mais sabor.

Modo de temperar

Misture todos os temperos listados acima e bata em um liquidificador. Coloque em todo o peru e deixe marinar na geladeira por uma noite; No dia seguinte retire da marinada e despeje na assadeira que vai usar para assar sua ave; Prepare uma pasta de azeite ou manteiga com alho socado, ervas finas e pimenta. Posteriormente, passe por debaixo da pele da ave e por dentro.

Após assar o peru, é possível rechear com a farofa, para que não abaixe durante o cozimento. Uma vez finalizado, é possível colocar o alimento em uma bandeja e decorar com frutas.

O que servir na ceia?

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", a noite de Natal é marcada pela ceia. Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com pratos que podem ser preparados, incluindo uma opção de sobremesa.

Dentre as opções, estão: