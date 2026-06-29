Neymar zoa matemático que previu eliminação da Seleção Brasileira diante do Japão

De virada, Brasil superou os japoneses por 2 a 1 e avançou às oitavas da Copa

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 22:49
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Legenda: Neymar estreia pela Seleção na Copa 2026.
Foto: Chandan Khanna / AFP
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Neymar usou o perfil dele nas redes sociais para zoar o matemático que previu eliminação da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo. O grupo comandado por Ancelotti, no entanto, venceu o Japão por 2 a 1, de virada, em Houston. O duelo ocorreu nesta segunda-feira (29). Cerca de 1 hora após as partida, o camisa 10 da Canarinho escreveu: 

"Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa ;)"

Neymar alfineta matemático que previu eliminação do Brasil diante do Japão.
Legenda: Neymar alfineta matemático que previu eliminação do Brasil diante do Japão.
Foto: Reprodução/X

O guru Joachim Klement, que é economista, ficou conhecido por acertar os campeões de todos os mundiais desde 2014. Para calcular quem vai erguer a taça, o alemão trabalha com um modelo matemático que engloba tópicos como temperatura, tamanho da população e outras variáveis. Na atual previsão, os holandeses serão campeões em cima de Portugal.

O Japão até abriu o placar, ainda no primeiro tempo, com Sano. Mas na última etapa da partida, o Brasil virou com gols marcados por Casemiro e Martinelli. 

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