Neymar zoa matemático que previu eliminação da Seleção Brasileira diante do Japão

Neymar usou o perfil dele nas redes sociais para zoar o matemático que previu eliminação da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo. O grupo comandado por Ancelotti, no entanto, venceu o Japão por 2 a 1, de virada, em Houston. O duelo ocorreu nesta segunda-feira (29). Cerca de 1 hora após as partida, o camisa 10 da Canarinho escreveu:
"Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa ;)"
O guru Joachim Klement, que é economista, ficou conhecido por acertar os campeões de todos os mundiais desde 2014. Para calcular quem vai erguer a taça, o alemão trabalha com um modelo matemático que engloba tópicos como temperatura, tamanho da população e outras variáveis. Na atual previsão, os holandeses serão campeões em cima de Portugal.
O Japão até abriu o placar, ainda no primeiro tempo, com Sano. Mas na última etapa da partida, o Brasil virou com gols marcados por Casemiro e Martinelli.
O Brasil vai enfrentar o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega. A seleção volta a campo no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey