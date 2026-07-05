Quem é a esposa de Haaland? Mulher de jogador que enfrenta o Brasil também já atuou no futebol

A vida de Erling Haaland virou motivo de atenção dos brasileiros desde que a Noruega virou adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, com partida marcada para este domingo (5). Parte da vida pessoal dele, a esposa Isabel Haugseng Johansen, ex-jogadora e modelo, também virou alvo dos olhares brasileiros.

Casada com o artilheiro norueguês, Isabel tem ficado cada vez mais ativa nas redes sociais, o que a levou ao número expressivo de 460 mil seguidores no Instagram, por exemplo.

O perfil da modelo é repleto de conteúdos dos desfiles, assim como da rotina ao lado do marido na Inglaterra, para onde se mudou aos 18 anos, já casada e com uma carreira promissora nas passarelas.

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Agora, inclusive, ela é considerada um ícone fashionista entre os fãs do mundo futebolístico, que acompanham não só os atletas como as companheiras deles.

Sobre a exposição, a modelo é muito ciente de todo o assédio vivido por familiares de jogadores de futebol, ainda mais agora com o marido na Copa do Mundo pela Noruega. Entretanto, não parece interessada em esconder a própria vida às custas disso.

"Quero proteger minha família, mas, ao mesmo tempo, quero que as pessoas tenham a oportunidade de me conhecer melhor e descobrir quem eu sou. O desafio então passa a ser estabelecer limites entre o que é privado e o que não é", contou em entrevista à KK Magazine.

Legenda: Isabel já jogou futebol e, atualmente, trabalha como modelo Foto: Reprodução/Instagram.

Além de esposa de Haaland, Isabel é mãe do primeiro filho do casal. A criança tem dois anos de idade, mas até o hoje não teve o rosto revelado pelos pais.

Ex-jogadora de futebol profissional

Mas o que surpreende a muitos é o fato de que Isabel já foi jogadora de futebol. A modelo atuou no time feminino do Bryne Fotballklubb, da Noruega, mesmo clube no qual Haaland estreou.

Diferente do marido, que ascendeu ao posto de um dos maiores atacantes a nível mundial, ela deu uma pausa na carreira durante a pandemia e abandonou os campos.

Recentemente, ela comentou, passou a estudar nutrição, formação que teve de deixar de lado para cuidar do filho. Apesar disso, ela se diz ansiosa para voltar aos estudos. "Não sei se é isso que vou acabar fazendo, mas sempre me interessei por alimentação e saúde. E, independentemente do que eu decida fazer, conhecimento é poder", comentou na entrevista.