Relembre novelas icônicas da carreira de Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa, escritor e autor de novelas brasileiro, faleceu aos 95 anos nesta terça-feira (7), após complicações de insuficiência renal crônica. Ícone da dramaturgia, ele ficou conhecido nacionalmente por produções como "Pantanal" e "Terra Nostra", por exemplo.

Nascido em 1931, Benedito Ruy Barbosa saiu de Gália, no interior de São Paulo, para a Capital com o objetivo de trabalhar. Antes de embarcar na trajetória como autor, ele chegou a atuar com contabilidade, passou em um concurso e até virou repórter.

O primeiro romance escrito por ele foi "Fogo frio" e, depois, já contratado como autor, escreveu "Somos Todos Irmãos", à época exibida pela TV Tupi.

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Ao longo da carreira, Benedito fez história com histórias clássicas, que caíram no gosto do público e permanecem até hoje como referência nas telenovelas.

Veja abaixo algumas das produções escritas por ele:

Sinhá Moça

Legenda: Sinhá Moça foi lançada por Benedito Ruy Barbosa em 1986. Foto: Nelson Di Rago/Globo.

Uma das mais famosas de Benedito, a novela foi escrita na ida dele à TV Globo após curta passagem pela TV Bandeirantes. "Sinhá Moça" ganhou, inclusive, uma releitura pela emissora anos depois, que também conseguiu forte repercussão.

Pantanal

Legenda: Juma Marruá original virou um ícone da dramaturgia. Foto: Divulgação/TV Manchete.

Exibida em 1990 pela extinta TV Manchete, a novela trouxe personagens icônicos como Juma Marruá, Joventino e José Leôncio. A produção foi, inclusive, um sucesso estrondoso e, em 2022, ganhou um remake escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito.

Renascer

Legenda: Renascer ganhou uma adaptação, lançada pela Globo em 2024. Foto: Divulgação/TV Globo.

Outro clássico, "Renascer" foi lançada em 1993, também ambientada em um contexto além do urbano. O protagonista era José Inocêncio, um fazendeiro cheio de dramas familiares. Na época, ele se consolidou como um dos principais responsáveis por histórias que abordavam temas do meio rural.

O Rei do Gado

Legenda: Bruno Menzenga, interpretado por Fagundes, também é lembrado até os dias de hoje. Foto: Divulgação/TV Globo.

Já em 1996, na TV Manchete, estreou "O Rei do Gado", outro clássico. A história foca no amor entre o pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), descendentes de uma família de imigrantes.

Terra Nostra

Legenda: Terra Nostra tinha Ana Paula Arósio como uma das protagonistas. Foto: Divulgação/TV Globo.

Enquanto isso, "Terra Nostra", lançada já na TV Globo, também se tornou outro sucesso televisivo. Benedito, inclusive, chegou a defini-la como uma das obras favoritas da carreira, contando que parte das cenas o fizeram relembrar a própria infância. A novela contou sobre o amor entre Toni (Reynaldo Gianecchini) e Maria (Priscila Fantin), na década de 1930.

Velho Chico

Legenda: Velho Chico foi lançada em 2016. Foto: Globo/Caiuá Franco.

A última novela de Benedito Ruy Barbosa foi "Velho Chico", exibida em março de 2016. A trama envolvia os personagens coronel Jacinto (Tarcísio Meira) e capitão Rosa (Rodrigo Lombardi), que travam uma disputa por terras. A novela se passava na cidade fictícia de Grotas do São Francisco, no sertão nordestino.

Adaptações também fizeram sucesso

Além das produções idealizadas e escritas por ele, Benedito Ruy Barbosa também adaptou sucessos literários que se tornaram novelas famosas. "À Sombra dos Laranjais" (1977), adaptação de peça homônima de Viriato Correia, e "Cabocla" (1979), inspirada em um romance de Ribeiro Couto, também entraram para a história.