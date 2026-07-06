Sana 2026 parte 2 reúne ídolos do anime e K-drama; veja programação

O Sana 2026, festival de cultura pop referência do Norte e Nordeste, realiza a parte 2 do evento nos dias 10, 11 e 12 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Dentre as atrações, ídolos do K-drama e do mundo geek, além de artistas locais, prometem animar os mais de 130 mil fãs que são esperados para os três dias de evento.

Programação tem ator sul-coreano e ator de Hollywood

A programação inicia na sexta-feira (10) com criadores de conteúdo e dubladores, arenas de gamers e eSports, concursos de cosplay, apresentações de K-pop, Vila dos Artistas e atividades imersivas.

Neste sábado (11), o ator sul-coreano Park Sung-hoon, de "Rainha das Lágrimas" e "Round 6", é presença confirmada no festival.

Também haverá o painel de cinema de ação com o coordenador de dublês e diretor J.J. Perry, e os artistas cearenses Halder Gomes e Edmilson Filho.

Já no domingo (12), um encontro especial acontece entre o ator hollywoodiano Giancarlo Esposito (conhecido por seus papeis em "Breaking Bad" e "The Mandalorian"), o elenco do filme "O Shaolin do Sertão 2" e a banda japonesa FLOW, famosa pelo tema de animes como Naruto.

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Sana entra no calendário oficial do Ceará

O Festival Sana passou a integrar oficialmente o calendário de eventos e datas do Ceará em maio deste ano.

A inclusão do evento reconhece o potencial econômico do setor de cultura geek e pop, além de também ser um estímulo à produção local de jogos, quadrinhos e outras formas de entretenimento.

O Sana é realizado no Ceará desde 2001 e, nos últimos anos, tem ocorrido anualmente em duas edições, em janeiro e julho, no Centro de Eventos.

Em média, o público anual é de 150 mil pessoas, colocando o festival como um dos maiores deste segmento no Brasil.

Os estudantes da rede pública de ensino têm acesso gratuito ao evento por meio do ingresso social. Além disso, cada visitante também pode contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1 kg de ração para cães e gatos, ajudando instituições beneficentes e entidades de proteção animal.

Os ingressos podem ser comprados no site do evento.

Serviço