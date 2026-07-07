Neto de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi atualizou legado do avô com remakes de novelas

Nos últimos anos, o autor de novelas Benedito Ruy Barbosa — falecido nesta terça-feira (7) aos 95 anos — teve tramas reapresentadas ao grande público com novas versões de duas das obras mais famosas assinadas por ele: “Pantanal” e “Renascer”.

O nome responsável por atualizar o legado do novelista foi Bruno Luperi, neto de Benedito. “Pantanal”, exibida originalmente em 1990, teve um remake produzido em 2022, enquanto “Renascer”, de 1993, foi alvo de releitura em 2024.

Atualmente com 38 anos, Bruno é formado em publicidade e estreou como autor de novelas aos 28 anos em “Velho Chico” (2016), que teve a história criada pelo avô dele e roteiro coescrito com a mãe, Edmara Barbosa.

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Escolhido pelo avô para remake

Bruno foi escolhido pelo próprio Benedito para ser o responsável pelo remake de “Pantanal”, que começou a ser planejado pela TV Globo em 2020. O neto do autor teve como base os roteiros originais da novela, além de contar com supervisão de texto feita pelo avô.

A trama acompanha a paixão entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) em meio às tensões entre as duas famílias. A audiência da trama teve média geral de 29,6 pontos, sendo considerada um sucesso.

Legenda: Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa interpretaram Juma e Jove no remake de "Pantanal". Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação.

Releitura atual de "Renascer"

Os resultados levaram a Globo a convidar Bruno para outro projeto ligado à produção do avô: um reboot, ou releitura, de “Renascer”, exibido em 2024. Diferentemente de “Pantanal”, a nova trama contou com atualizações do texto original, incluindo temas como transexualidade e homossexualidade.

A novela é protagonizada por José Inocêncio (Marcos Palmeira na 2ª fase), um homem que faz um pacto com um jequitibá para se tornar “eterno” e constrói um império de cacau no sul da Bahia.

Legenda: Marcos Palmeira deu vida ao protagonista José Inocêncio no reboot de "Renascer". Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação.

Em termos de audiência, a média geral foi de 25,5 pontos, desempenho aquém da expectativa da emissora. Apesar disso, o trabalho de Luperi foi reconhecido pela Globo e, em 2025, ele teve contrato renovado.

Projeto engavetado

Após "Renascer", a TV Globo cogitou produzir outra novela de Bruno baseada em uma obra de Benedito Ruy Barbosa, criando uma "trilogia" em homenagem ao autor.

A ideia era refazer "O Rei do Gado" (1996), mas o projeto foi engavetado, segundo o portal Na Telinha, após pesquisas internas da emissora mostrarem desgaste do formato de remakes na faixa das 21 horas.

Atualmente, Bruno tem previsão para ocupar a faixa em 2027. O projeto mais recente que tem o nome do autor atrelado é uma adaptação do romance "Arroz de Palma".