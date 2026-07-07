Morre aos 95 anos o autor Benedito Ruy Barbosa, referência da teledramaturgia brasileira

Autor de algumas das novelas mais marcantes da televisão brasileira, Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos, nesta terça-feira (7), em São Paulo. O escritor estava internado no Hospital HCor e não resistiu às complicações provocadas por uma insuficiência renal crônica, doença com a qual convivia havia cerca de três anos.

A informação do falecimento do autor foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital ao portal da Quem.

Com uma carreira consolidada em diversas emissoras, Benedito Ruy Barbosa construiu um legado importante na teledramaturgia brasileira. Ele passou por canais como Tupi, Excelsior, Record, Band, Manchete e Globo, sendo responsável por sucessos que marcaram gerações.

Entre obras mais emblemáticas do autor estão "Pantanal", "O Rei do Gado", "Terra Nostra", "Velho Chico" e "Sinhá Moça". As produções dele ficaram conhecidas por retratar o campo, as relações sociais e a cultura brasileira com profundidade e sensibilidade.

Origem no interior paulista

Legenda: Aos 95 anos de idade, o autor de novelas ficou conhecido por novelas como 'Pantanal' (1990) e 'O Rei do Gado' (1996). Foto: TV Globo / João Miguel Júnior

Nascido em 17 de abril de 1931, no município de Gália, interior de São Paulo, Benedito Ruy Barbosa foi o mais velho de cinco irmãos.

Passou a infância na vizinha Vera Cruz, em uma região marcada por cafezais e forte presença de imigrantes japoneses e italianos — cenário que influenciaria diretamente sua obra ao longo da carreira.

Família e legado

Benedito foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014, aos 75 anos, vítima de câncer. O casal teve quatro filhos: Edmara, Edilene, Ruy e Marcelo.

A tradição artística seguiu na família. A filha Edmara e o neto Bruno Luperi também atuam como autores e participaram de produções importantes da televisão brasileira, incluindo adaptações recentes de obras do próprio Benedito.