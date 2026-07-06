Whindersson Nunes se explica após brincar com Luísa Sonza: 'O povo lê com raiva'

Segundo humorista, publicação nas redes sociais considerava que situação já estava bem entre os dois.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 20:07
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Legenda: Whindersson se pronunciou por meio de vídeo nos Stories do Instagram.
Foto: Reprodução/Instagram.

O humorista Whindersson Nunes veio a público se pronunciar após polêmica envolvendo o nome de Luísa Sonza no último domingo (5), em meio às comparações entre a cantora e o jogador norueguês Erling Braut Haaland.

Em um comentário no X, Whindersson fez citação à música "Penhasco", criada pela artista por conta do término entre os dois. "O povo lê com raiva", argumentou. 

Já nesta segunda-feira (6), diante da repercussão, o humorista explicou o contexto da publicação. Com uma foto de Haaland, Whindersson havia republicado o seguinte texto: "Te jogaria do penhasco de novo". Segundo fãs de Luísa, o fato desmerecia o sofrimento vivido por ela durante o fim do casamento entre eles.

Para Whindersson, entretanto, a situação tomou proporções que não foram consideradas por ele.

"Faço as piadas também querendo bem, pensando que está tudo bem, e as pessoas pensam que estou é criticando. O povo lê com raiva, igual no WhatsApp, que você fala algo normal e o povo lê com raiva", disse ele, justificando-se em vídeo nas redes sociais.

Whindersson fez publicação após o jogo do Brasil.
Legenda: Whindersson fez publicação após o jogo do Brasil.
Foto: Reprodução/X.

O youtuber ainda disse que a situação foi baseada em uma propaganda vista por ele minutos antes de a Noruega eliminar o Brasil nas Oitavas de Final da Copa do Mundo de 2026.

"Fiz uma piada, porque o Haaland fez o gol que eliminou [o Brasil] e eu vi antes uma propaganda que a Luísa fez que ela reproduzia um meme do Haaland", continuou no relato.

Rindo, o artista ainda explicou que Luísa teria se chateado antes de entender o contexto da piada feita por ele.

"Ela fez uma piada com isso [a semelhança com Haaland]. Ele fez um gol que eliminou, e aí [eu disse que] jogaria do penhasco, por causa do que ela disse que joguei ela do penhasco. Mas ninguém jogou... Só frescando, mas aí ela zangou", completou. 

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Ainda no domingo (5), Luísa deixou de seguir Whindersson nas redes sociais. Segundo internautas, o unfollow teria sido motivado pelo post sobre a comparação.

"Eu vi antes do jogo e estava na minha cabeça, e aí todo mundo brincando... As pessoas brincam!", disse Whindersson, refletindo também sobre a raiva que as pessoas direcionam para situações específicas na internet.

"Tem que prestar atenção, olhar para tudo...", finalizou, afirmando que, a partir de agora, tentará apenas "só ter paz".

Até o momento, Luísa Sonza não se pronunciou sobre a situação envolvendo o ex-marido.  

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