Justiça determina bloqueio de bens de Antonia Fontenelle por processo de Giselle Itié

Influenciadora foi condenada por xenofobia, mas não realizou o pagamento da multa dentro do prazo legal.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 16:41
capa da noticia
Legenda: Influenciadora também já teve trabalhos como atriz, apesar de não atuar em novelas há nove anos.
Foto: Carolina Antunes/PR.

A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, autorizou o bloqueio e a penhora de bens da influenciadora Antonia Fontenelle. A decisão ocorre em meio a um processo por danos morais movido pela atriz Giselle Itié, em 2021.

O bloqueio surgiu a partir de uma afirmação da defesa de Itié de que Fontenelle não realizou o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, mesmo após ser intimada em setembro de 2025. As informações são de O Globo.

Na época, a condenação era estipulada em R$ 50 mil. Hoje, corrigido com multas e honorários de 10% cada, o valor chega a R$ 109.985,30.

A influenciadora tentou reverter a situação por meio de um agravo de instrumento. Porém, o recurso não foi aceito pela Justiça por ser considerado "manifestamente inadmissível".

Veja também

Imagem da notícia: Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa
Zoeira

Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa
Imagem da notícia: Luís Roberto fala de tratamento contra câncer que o afastou da Copa do Mundo: 'Priorizar saúde'
Zoeira

Luís Roberto fala de tratamento contra câncer que o afastou da Copa do Mundo: 'Priorizar saúde'

O que aconteceu?

Em 2020, ao fazer um comentário numa rede social, Giselle afirmou ter sido vítima de assédio no início da carreira.

“23 anos de idade. Minha primeira protagonista. Fui severamente assediada e amordaçada pelo diretor da novela. Até hoje sinto a dor de uma vítima silenciada”, escreveu ela no Instagram.

A mensagem foi escrita em uma postagem de apoio à Dani Calabresa, que na época havia denunciado Marcius Melhem por assédios cometidos pelo ex-chefe do Departamento de Humor da Globo, quando ela era subordinada a ele na emissora de televisão.

Fontenelle, de pronto, rebateu Itié. De acordo com ela, a artista teria se referido à novela “Começar de Novo”, dirigida pelo seu falecido marido, Marcos Paulo, e exibida na TV Globo.

"Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta pro teu país, é o melhor que tu faz”, disparou ela, que também acusou a atriz de tentar se promover às custas de Marcos Paulo.

Itié ganhou o processo por danos morais em novembro de 2024. Além de processar Antonia Fontenelle, a atriz, que tem origem mexicana, ainda abriu um boletim de ocorrência pelos crimes de racismo e xenofobia. 

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Crimes e Justiça

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Justiça determina bloqueio de bens de Antonia Fontenelle por processo de Giselle Itié

2

Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa

3

Luís Roberto fala de tratamento contra câncer que o afastou da Copa do Mundo: 'Priorizar saúde'

4

Quem é a esposa de Haaland? Mulher de jogador que enfrenta o Brasil também já atuou no futebol

5

'Viver Sertanejo' recebe Mariana Fagundes e a dupla Kleo Dibah e Rafael neste domingo (5)

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Justiça determina bloqueio de bens de Antonia Fontenelle por processo de Giselle Itié
Zoeira

Justiça determina bloqueio de bens de Antonia Fontenelle por processo de Giselle Itié

Influenciadora foi condenada por xenofobia, mas não realizou o pagamento da multa dentro do prazo legal.

Redação

Há 32 minutos

Imagem da notícia Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa
Zoeira

Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa

Bruna Biancardi, esposa do jogador e mãe de Mel, compartilhou fotos da comemoração nas redes sociais.

Redação

Imagem da notícia Luís Roberto fala de tratamento contra câncer que o afastou da Copa do Mundo: 'Priorizar saúde'
Zoeira

Luís Roberto fala de tratamento contra câncer que o afastou da Copa do Mundo: 'Priorizar saúde'

Narrador foi diagnosticado com a doença dois meses antes do início do campeonato.

Redação

Imagem da notícia Quem é a esposa de Haaland? Mulher de jogador que enfrenta o Brasil também já atuou no futebol
Zoeira

Quem é a esposa de Haaland? Mulher de jogador que enfrenta o Brasil também já atuou no futebol

Isabel Haugseng Johansen tem 21 anos e é mãe do primeiro filho do casal.

Redação

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' recebe Mariana Fagundes e a dupla Kleo Dibah e Rafael neste domingo (5)
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe Mariana Fagundes e a dupla Kleo Dibah e Rafael neste domingo (5)

Encontro acontece após o Globo Rural.

Redação

Imagem da notícia Globo Rural deste domingo (5) traz reportagem especial sobre produção de caju
Zoeira

Globo Rural deste domingo (5) traz reportagem especial sobre produção de caju

Programa mostra como essa produção gera emprego e renda para pequenos agricultores no sertão de Pernambuco.

Redação

Imagem da notícia Retorno do Kid Abelha é celebrado no Altas Horas deste sábado (4)
Zoeira

Retorno do Kid Abelha é celebrado no Altas Horas deste sábado (4)

Banda do pop rock brasileiro será homenageada pelo programa apresentado por Serginho Groisman.

Redação

Imagem da notícia ‘Caldeirão com Mion’ recebe convidados em ‘esquenta’ do jogo do Brasil neste sábado (4)
Zoeira

‘Caldeirão com Mion’ recebe convidados em ‘esquenta’ do jogo do Brasil neste sábado (4)

Marcos Mion fala sobre expectativas para a partida entre Brasil e Noruega com nomes como Fátima Bernardes e o cantor Panda.

Redação

Imagem da notícia Virginia lança IA baseada na personalidade dela para conversar com os fãs
Zoeira

Virginia lança IA baseada na personalidade dela para conversar com os fãs

Ferramenta é oferecida por meio de uma plataforma paga, com planos que chegam a R$ 89,90.

Redação

Imagem da notícia Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho
Zoeira

Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho

Ex-BBB incentivava os participantes a buscarem dinheiro pela casa em troca de outros prêmios.

Redação