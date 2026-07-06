Justiça determina bloqueio de bens de Antonia Fontenelle por processo de Giselle Itié

A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, autorizou o bloqueio e a penhora de bens da influenciadora Antonia Fontenelle. A decisão ocorre em meio a um processo por danos morais movido pela atriz Giselle Itié, em 2021.

O bloqueio surgiu a partir de uma afirmação da defesa de Itié de que Fontenelle não realizou o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, mesmo após ser intimada em setembro de 2025. As informações são de O Globo.

Na época, a condenação era estipulada em R$ 50 mil. Hoje, corrigido com multas e honorários de 10% cada, o valor chega a R$ 109.985,30.

A influenciadora tentou reverter a situação por meio de um agravo de instrumento. Porém, o recurso não foi aceito pela Justiça por ser considerado "manifestamente inadmissível".

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O que aconteceu?

Em 2020, ao fazer um comentário numa rede social, Giselle afirmou ter sido vítima de assédio no início da carreira.

“23 anos de idade. Minha primeira protagonista. Fui severamente assediada e amordaçada pelo diretor da novela. Até hoje sinto a dor de uma vítima silenciada”, escreveu ela no Instagram.

A mensagem foi escrita em uma postagem de apoio à Dani Calabresa, que na época havia denunciado Marcius Melhem por assédios cometidos pelo ex-chefe do Departamento de Humor da Globo, quando ela era subordinada a ele na emissora de televisão.

Fontenelle, de pronto, rebateu Itié. De acordo com ela, a artista teria se referido à novela “Começar de Novo”, dirigida pelo seu falecido marido, Marcos Paulo, e exibida na TV Globo.

"Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta pro teu país, é o melhor que tu faz”, disparou ela, que também acusou a atriz de tentar se promover às custas de Marcos Paulo.

Itié ganhou o processo por danos morais em novembro de 2024. Além de processar Antonia Fontenelle, a atriz, que tem origem mexicana, ainda abriu um boletim de ocorrência pelos crimes de racismo e xenofobia.