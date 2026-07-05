Luís Roberto fala de tratamento contra câncer que o afastou da Copa do Mundo: 'Priorizar saúde'

O narrador esportivo Luís Roberto participou ao vivo do “Domingão com Huck” deste domingo (5) e compartilhou detalhes sobre o processo de tratamento do câncer, que descobriu em abril e o afastou do trabalho às vésperas da Copa do Mundo.

"Cada um de nós pode passar por um momento desses. Em um exame de rotina, descobrir que você tem um câncer e tem que correr para fazer um tratamento, que é pesado", afirmou.

Segundo ele, o tratamento incluiu 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia ao longo dos últimos dois meses. Luís Roberto foi diagnosticado com neoplasia cervical, tumor na região do pescoço.

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A descoberta levou o jornalista a anunciar, na época, que não participaria da cobertura da Copa do Mundo de 2026.

"Você ter que saber que não dá, você tem que priorizar saúde, continuar vivo (...) É importante que todos estejam preparados para estar fortes, porque a saúde mental conta”, destacou.

Ele celebrou, ainda, o fato da presença no dominical ocorrer no mesmo dia do embate entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final do torneio.

"Gratidão é uma palavra que, às vezes, a gente banaliza. Mas, neste momento da minha vida, em um dia tão especial, com a Seleção jogando eliminatória da Copa do Mundo, eu preciso dizer que a gratidão me move", afirmou.

O que é neoplasia cervical? Doença tirou Luís Roberto da Copa do Mundo 2026

A doença que afeta o narrador Luís Roberto, de 64 anos, é a neoplasia cervical, que se refere ao crescimento anormal de células na região do pescoço.

Elas podem ser benignas ou malignas (no caso, câncer). Linfonodos, glândulas e a tireóide podem ser atingidos.

Além disso, há tratamento quando descoberta precocemente, com possibilidade de recuperação. A doença pode afetar diversas áreas do corpo humano.