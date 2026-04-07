Galvão se solidariza com Luís Roberto após diagnóstico e ausência na Copa 2026

Galvão Bueno divulgou uma mensagem de apoio para Luís Roberto, ex-companheiro de Globo que estará fora da Copa do Mundo para tratamento médico, nesta terça-feira (7). Os narradores trabalharam juntos durante muito tempo na emissora.

"Meu querido Luis Roberto, a vida nos traz momentos difíceis. Mas tenho certeza que você terá mais uma grande vitória! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!!", escreveu o ex-narrador da emissora e amigo de Luís.

"Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luís Roberto! Volte bem e rápido!!", completou.

Luís Roberto foi diagnosticado com neoplasia cervical. A doença fez com que o profissional, que tem quase 40 anos na Globo, se afastasse da cobertura da Copa do Mundo de 2026. Ele seria o narrador principal da Globo no torneio. Entenda mais sobre a doença aqui.

A neoplasia cervical é um crescimento anormal de células na região do pescoço. Pode afetar linfonodos, glândulas e a tireóide. O narrador passa por avaliação para determinar o melhor tratamento.