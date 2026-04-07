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O que é neoplasia cervical? Doença tira Luís Roberto da Copa do Mundo 2026

Profissional seria o principal narrador da Globo na competição

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Luís Roberto durante a abertura da Copa do Mundo do Catar.
Foto: Reprodução / TV Globo

O narrador Luís Roberto está fora da Copa do Mundo de 2026 após ter sido diagnosticado com neoplasia na região cervical. A informação foi confirmada pela Globo, emissora em que trabalha, nesta terça-feira (7). Entenda o que é a doença que afeta a região do pescoço do profissional. Aos 64 anos, ele esteve na cobertura dos últimos seis Mundiais. 

A neoplasia cervical se refere ao crescimento anormal de células na região do pescoço. Elas podem ser benignas ou malignas (no caso, câncer). Linfonodos, glândulas e a tireóide podem ser atingidos. Além disso, há tratamento quando descoberta precocemente, com possibilidade de recuperação. A doença pode afetar diversas áreas do corpo humano.

Luís Roberto seria o narrador principal da emissora na Copa do Mundo que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. Em comunicado, ele informou que vai se dedicar totalmente à recuperação. O narrador passa por avaliação para determinar o melhor tratamento.

"Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência em breve estaremos de volta a vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio."

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