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Luis Roberto fica fora da Copa do Mundo por motivos de saúde

O narrador seria a voz da Globo nos jogos da Seleção Brasileira

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 21:09)
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Legenda: Luis Roberto fez a cobertura de seis copas pela TV Globo
Foto: Divulgação/Luis Roberto

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, não estará nas transmissões da emissora na Copa do Mundo de 2026. O motivo é médico: o profissional foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical.

Principal voz da emissora, ele seria o responsável por narrar os jogos da Seleção Brasileira após a saída de Galvão Bueno. No entanto, para realizar o tratamento, Luis ficará fora do Mundial, mesmo tendo viagem prevista para a cobertura do torneio.

A ausência abre espaço para uma reorganização na equipe de narradores da Globo. Outros profissionais da casa devem assumir maior responsabilidade nas transmissões, especialmente nos jogos da Seleção, que costumam concentrar as maiores audiências. Gustavo Villani e Everaldo Marques são os mais cotados para ganhar o posto deixado pelo narrador.

Luis Roberto iniciou a carreira na Rádio Cultura de Santos, passou pela ESPN Brasil e chegou à TV Globo em 1998, onde se consolidou como um dos principais narradores do país. O profissional participou de sete Copas do Mundo consecutivas pela emissora.

O QUE É NEOPLASIA CERVICAL

A neoplasia cervical se refere ao crescimento anormal de células na região do pescoço. Elas podem ser benignas ou malignas (no caso, câncer). Linfonodos, glândulas e a tireóide podem ser atingidos. Além disso, há tratamento quando descoberta precocemente, com possibilidade de recuperação. A doença pode afetar diversas áreas do corpo humano.

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