Brasileiro de 19 anos morre ao atuar como soldado voluntário em guerra na Ucrânia

Um jovem brasileiro, de 19 anos, morreu enquanto atuava como soldado voluntário na guerra na Ucrânia. Tiago Nunes, é natural de Rurópolis, no estado do Pará. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, por meio de nota de pesar esta sexta-feira (29).

Tiago veio a óbito na quinta-feira (28). Segundo publicações de amigos dele, o jovem chegou à Ucrânia para a missão há pouco mais de 15 dias.

"É com muito pesar que a Prefeitura Municipal de Rurópolis lamenta a triste notícia da morte do Jovem ruropolense morto em combate na Guerra da Ucrânia. Tiago Nunes tinha 19 anos e morreu na quinta-feira (28), enquanto servia como voluntário no conflito contra a Rússia. Neste momento de profunda tristeza e dor, manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências", diz o comunicado do município.

De acordo com informações do portal g1, Tiago tinha o sonho de ser voluntário e se juntar aos militares na guerra da Ucrânia para combater a invasão russa. No entanto, o jovem não teria dito para a família que entraria na missão. Ele teria dito, inicialmente, que estava na França e, apenas duas semanas depois, informado o real destino, na Ucrânia.

Ainda não há informações sobre o translado do corpo de Tiago Nunes para o Brasil.