Projeto de lei quer legalizar morte assistida no Reino Unido

Um projeto de lei que legaliza a morte assistida no Reino Unido foi aprovado por deputados nesta sexta-feira (29). As informações são do g1.

O texto será enviado para uma comissão do Parlamento, que fará ajustes. Após as mudanças, o projeto passará por uma última votação.

Segundo o projeto, a morte assistida será autorizada para adultos com capacidade mental preservada que sofram de doenças terminais e tenham uma expectativa de vida de até seis meses.

Os parlamentares aprovaram o projeto com 330 votos favoráveis, enquanto outros 275 deputados se manifestaram contrários à proposta.

Kim Leadbeater, a legisladora trabalhista que apresentou o projeto de lei, acredita que o processo deve levar mais seis meses.

Países como Colômbia, Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça, Holanda, Bélgica, Irlanda, Espanha, Canadá e Austrália já legalizaram a morte assistida.

Diferença entre eutanásia e morte assistida

No procedimento de eutanásia, o médico prescreve a droga legal e aplica no paciente, induzindo a morte. Já no suicídio assistido, o médico realiza a prescrição e apenas o paciente pode tomar o medicamento.