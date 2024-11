Catedral de Notre Dame será reaberta 5 anos após incêndio em Paris; veja fotos

Cinco anos após sofrer um incêndio devastador, a catedral de Notre Dame de Paris revelou sua nova imagem ao mundo, nesta sexta-feira (29). As portas do local foram abertas para a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, oito dias antes da reabertura oficial. "Vocês fizeram o que parecia impossível", elogiou Macron, parabenizando as equipes que trabalharam na reconstrução.

Em 15 de abril de 2019, as chamas engoliram a famosa catedral de quase mil anos, considerada Patrimônio Mundial da Unesco, provocando uma manifestação global de pesar.

Macron, então, prometeu reabrir o prédio em cinco anos, o que gerou certo ceticismo na época. "É sublime", celebrou nesta quinta (28) ao ver a catedral reformada. Câmeras de televisão francesas e internacionais mostraram uma catedral "muito mais acolhedora", nas palavras do presidente, após a limpeza da sujeira acumulada durante décadas em suas pedras.

Veja imagens:

Legenda: As portas do local foram abertas para a visita do presidente Emmanuel Macron, oito dias antes de sua reabertura oficial Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP

Cerimônias para reabertura

O público ainda deve esperar pouco mais de uma semana para visitar a catedral. As cerimônias religiosas e laicas de reabertura estão previstas para 7 e 8 de dezembro, antes da abertura das portas para o mundo.

A França convidou diversos líderes estrangeiros, mas ainda não é possível saber quem comparecerá às cerimônias. O papa Francisco já anunciou que não estará presente, mesmo com uma visita programada para a ilha francesa da Córsega dias depois.

A presidência francesa não poupou elogios para apresentar a visita e prometeu um espetáculo avassalador, em contraste impressionante com a "abóboda aberta", o "lixo carbonizado" e o cheiro "insuportável" que Macron observou na noite do incêndio.

As chamas devastaram o telhado e a estrutura da catedral, um dos monumentos mais visitados da Europa. Sua icônica agulha, construída por Viollet-le-Duc no século XIX, desabou e foi reconstruída de forma idêntica.