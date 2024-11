Trump ameaça tarifas de 100% ao Brics caso tentem substituir o dólar

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (30) que poderá impor tarifas de 100% aos países do Brics se tentarem enfraquecer a hegemonia do dólar no comércio internacional. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos fazem parte do bloco.

"Pedimos que se comprometam [...] a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Veja também Mundo Brasileiro de 19 anos morre ao atuar como soldado voluntário em guerra na Ucrânia Mundo Alemão vive a 11 metros submerso no mar em busca de recorde do Guinness

A ameaça ocorre após a cúpula do Brics realizada em outubro, em Kazan, na Rússia, onde os membros discutiram maneiras de fortalecer suas moedas locais e reduzir a dependência do dólar. Apesar das discussões, o presidente russo Vladimir Putin descartou a criação imediata de uma moeda comum, afirmando que a ideia ainda não está "madura".

Além disso, a tentativa de criar um sistema bancário alternativo ao SWIFT, usado globalmente para transações financeiras, avançou pouco, segundo Putin.

Trump, que tomará posse em janeiro, sinaliza uma política protecionista em seu próximo mandato. "Se o Brics avançar com seu plano, devem dizer adeus ao comércio com a maravilhosa economia dos Estados Unidos", afirmou o presidente eleito.

"Precisam encontrar outro idiota! Não há chance do Brics substituir o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tentar fazer isso deverá dizer adeus aos Estados Unidos", acrescentou.