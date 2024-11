Homem desaparecido há 25 anos é encontrado após família ver foto dele em jornal

Após ficar 25 anos desaparecido, um homem de cerca de 60 anos foi localizado após a família ver uma foto dele no site de um jornal dos Estados Unidos, segundo informações da NBC News.

A família informou que o homem, identificado apenas como Tommy, desapareceu em 1999 na cidade de Doyle, na Califórnia, sem deixar pista. Desde então, os familiares fizeram campanhas e tentaram encontrá-lo - sem sucesso. O carro dele jamais foi localizado.

Em abril deste ano, no entanto, o jornal USA Today publicou a notícia com foto sobre um homem que estava em um hospital de Los Angeles há cerca de um mês, sem documentos, e que não sabia sobre a própria identidade.

A irmã do homem acionou a polícia, mas durante as investigações as autoridades descobriram que ele havia sido transferido para um segundo hospital. Para confirmar a identidade, os policiais coletaram as impressões digitais do paciente, e os resultados confirmaram que era Tommy.

Veja também Mundo Criança de 2 anos morre após comer salsicha na Colômbia; pais estão internados em estado grave Mundo Única sobrevivente de desabamento de hotel na Argentina morre um mês após acidente

Campanha

Segundo a CNN, a família lançou uma campanha visando arrecadar fundos para a transferência médica de Tommy para a própria cidade, que fica a mais de 800 km de Los Angeles.

Os parentes ainda não sabem o que aconteceu com o homem nos últimos anos. A imprensa norte-americana afirmou que, agora, ele está reaprendendo a comer e a andar. A família espera que ele consiga recuperar a memória em breve.