Polícia faz buscas por fotógrafo brasileiro desaparecido em hospitais de Paris

A Polícia francesa continua as buscas pelo fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, 37, que está desaparecido em Paris desde o dia 26 de novembro. Segundo o g1, as buscas nesta segunda-feira (2) acontecem em necrotérios e hospitais, inclusive psiquiátricos.

Segundo uma parente do mineiro, que não quis se identificar, o Itamaraty repassou as atualizações do caso à família. Segundo ela, há esperança de que Flávio seja encontrado vivo.

Conhecido como Flávio Carrilho, o fotógrafo desapareceu no dia em que retornaria para o Brasil. Ele foi visto pela última vez em um apartamento alugado por temporada, na Rue des Reculettes, em Paris. Flávio havia chegado à capital francesa, no início do mês do novembro, para trabalhar. Ele chegou a fazer o check-in do voo, mas não embarcou.

Um amigo de Flávio recebeu uma mensagem de um conhecido francês, que disse que o mineiro se acidentou e recebeu atendimento no Hôpital Européen Georges-Pompidou, no dia 26.

Pertences achados em apartamento

O francês contou ainda que, após receber alta, o brasileiro tentou estender sua estadia no apartamento alugado, e não deu mais notícias. Nos dias seguintes, os pertences de Flávio, incluindo o passaporte, foram retirados do imóvel pelo francês.

A mãe de Flávio ligou diversas vezes para o celular do filho, até ser atendida na madrugada de 28 de novembro. Um funcionário de um restaurante atendeu o telefone, mas não falava português e passou a ligação para um colega brasileiro, que explicou para a mulher que encontraram o aparelho em um vaso de plantas, na manhã do dia 27, na porta do estabelecimento.

A embaixada brasileira foi acionada. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, que "tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional".