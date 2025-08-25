Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo
Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas
Um helicóptero que atuava contra incêndios na região de Finistère, oeste da França, caiu em um lago enquanto coletava água nesse domingo (24). A aeronave, que estava no lago Rosporden, já havia contido as chamas e estava em outra missão.
Os três homens que estavam a bordo foram resgatados, entre eles o piloto, um bombeiro e um mecânico da empresa dona do helicóptero. Eles seguiram ao hospital e tiveram alta ainda na noite de domingo.
Nas imagens, é possível ver o helicóptero se aproximando do lago, tocando a superfície da água. Poucos segundos depois, ele gira em seu próprio eixo e cai, afundo nos minutos seguintes.
Veja o momento da queda
Uma empresa terceirizada foi contratada para avaliar a situação da fuselagem no lago e fazer a retirada o mais rápido possível, disse a prefeitura.
Segundo a mídia francesa, o helicóptero havia sido acionado e trabalhava com os bombeiros locais para combater o fogo em uma casa na região do lago.
Ainda no domingo, a mesma aeronave já havia contido um incêndio em vegetação também próxima ao local do acidente. Até aquele momento, outros 27 lançamentos de água já tinham sido feitos para combater o primeiro chamado.
As autoridades da cidade informaram que outra aeronave do tipo será disponibilizada à equipe de bombeiros nos próximos dias.
A prefeitura local afirmou que "uma investigação determinará as causas precisas deste acidente".