Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Um helicóptero que atuava contra incêndios na região de Finistère, oeste da França, caiu em um lago enquanto coletava água nesse domingo (24). A aeronave, que estava no lago Rosporden, já havia contido as chamas e estava em outra missão.

Os três homens que estavam a bordo foram resgatados, entre eles o piloto, um bombeiro e um mecânico da empresa dona do helicóptero. Eles seguiram ao hospital e tiveram alta ainda na noite de domingo.

Nas imagens, é possível ver o helicóptero se aproximando do lago, tocando a superfície da água. Poucos segundos depois, ele gira em seu próprio eixo e cai, afundo nos minutos seguintes.

Veja o momento da queda

Veja também Mundo Bombardeio israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 20 mortos, incluindo quatro jornalistas

Uma empresa terceirizada foi contratada para avaliar a situação da fuselagem no lago e fazer a retirada o mais rápido possível, disse a prefeitura.

Segundo a mídia francesa, o helicóptero havia sido acionado e trabalhava com os bombeiros locais para combater o fogo em uma casa na região do lago.

Ainda no domingo, a mesma aeronave já havia contido um incêndio em vegetação também próxima ao local do acidente. Até aquele momento, outros 27 lançamentos de água já tinham sido feitos para combater o primeiro chamado.

As autoridades da cidade informaram que outra aeronave do tipo será disponibilizada à equipe de bombeiros nos próximos dias.

A prefeitura local afirmou que "uma investigação determinará as causas precisas deste acidente".