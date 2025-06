Mãe de Ludmilla celebra o primeiro mês de Zuri e mostra o rosto da neta

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, celebrou o primeiro mês da neta, Zuri, fruto do relacionamento da cantora com Brunna Gonçalves. Neste sábado (14), a vovó coruja publicou fotos com a bebê em seu perfil no Instagram.

Silvana compartilhou dois cliques com a netinha: um mais recente, e outro provavelmente de mais perto do nascimento, em 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Nas duas, é possível ver bem o rosto da criança.

Na legenda, claro, a avó de Zuri se derreteu toda. “Hoje faz um mês que Deus nos abençoou com sua chegada, Zuzu! Você é o presente mais precioso dessa vida e vovó te ama muito! Que Deus em sua infinita bondade lhe cuide e lhe guarde de toda a maldade desse mundo!".

Em entrevista à Quem em março deste ano, Tia Sil, como é carinhosamente chamada entre os fãs de Lud, disse que estava ansiosa pela chegada da primeira neta, e avaliou ainda o mundo que pretende deixar para ela.

"O mundo que gostaria muito para todos nós, não só a Zuri, é um mundo de paz. Sem guerra, sem esses absurdos que vemos acontecendo. As pessoas perdendo a compaixão umas pelas outras... Queria que a Zuri crescesse neste mundo de amor, de carinho, e viver bem”, disse Silvana.

Até então, as mamãe Ludmilla e Bruna só haviam mostrado o rosto da filha rapidamente através de um vídeo publicado no último dia 04 de junho. A revelação coincidiu com o lançamento da música de Ludmilla, intitulada “Paraíso”, composta em homenagem à nova família.