Taylor Swift aposta em look dourado no casamento de Este Haim

Taylor Swift marcou presença em um dos eventos mais comentados da virada do ano ao participar do casamento de Este Haim com o empresário Jonathan Levin, realizado na noite de Ano-Novo em Ojai, na Califórnia.

A popstar chamou atenção ao surgir com um vestido longo, dourado, coberto de paetês, que refletia a luz e combinava com o clima festivo da celebração.

A cerimônia aconteceu ao ar livre no Hotel El Roblar e reuniu apenas familiares e amigos próximos do casal. Entre os convidados ilustres estava Stevie Nicks, ícone do rock, que chegou acompanhada de Taylor Swift e foi vista conversando com a cantora momentos antes de uma leve chuva cair sobre o local.

Legenda: Este Haim, integrante da banda Haim, escolheu um vestido branco assinado pela Louis Vuitton. Foto: Reprodução | X

Este Haim, integrante da banda Haim, escolheu um vestido branco assinado pela Louis Vuitton, com renda delicada e saia volumosa. As irmãs Danielle e Alana Haim foram madrinhas da celebração, reforçando o caráter íntimo e familiar do casamento, descrito por convidados como emocionante e acolhedor.

A amizade entre Taylor Swift e as integrantes do Haim é antiga e marcada por colaborações musicais e turnês conjuntas ao longo dos últimos anos. Por isso, a presença da cantora na cerimônia se tornou um dos destaques da noite, simbolizando o vínculo próximo entre as artistas.