Will Smith é acusado de assédio sexual e de demissão injusta por violinista

O ator e rapper Will Smith é acusado de assédio sexual, demissão injusta e retaliação por um violonista, de acordo com um processo divulgado pela revista Variety, na quinta-feira (1º). O músico fazia parte da banda do astro norte-americano na turnê internacional "Based on a True Story: 2025 Tour".

Na ação judicial, o violinista Brian King Joseph acusa Smith e a produtora Treyball Studios Management de protagonizarem "comportamento predatório" e de aliciar o instrumentista para “futura exploração sexual".

Segundo o processo, Will Smith teria contratado Joseph para um show em San Diego, nos Estados Unidos, em novembro de 2024. Posteriormente, o músico foi convidado para ficar na banda e seguir com a turnê.

O violonista alega que, a partir da aproximação de ambos, o ator teria dito a ele que "você e eu temos uma conexão tão especial, que não tenho com mais ninguém".

Ainda segundo a ação judicial, Joseph foi demitido de forma injusta e sofreu retaliação, o que motivou transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), além de prejuízos financeiros.

Nesse sentido, o violinista pede indenização na ação judicial, que tramita no Tribunal Superior da Califórnia, em Los Angeles, desde o dia 30 de dezembro.

Até a última atualização, não houve manifestação de Will Smith ou dos representantes da produtora.

EPISÓDIO EM LAS VEGAS

Joseph também relatou um caso em um hotel em Las Vegas, uma das paradas da turnê de Will. Na ocasião, a bolsa com a chave do quarto dele sumiu por horas, sendo que apenas os membros da equipe de produção teriam acesso ao local.

Posteriormente, o músico disse ter descoberto que alguém entrou "ilegalmente" no quarto e deixou alguns pertences, como lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa e um bilhete com um aviso: "Brian, volto no máximo às 17h30, só nós dois (coração desenhado), Stone F".

Joseph alega ter interpretado o recado como um aviso de que "um indivíduo desconhecido retornaria em breve ao quarto para praticar atos sexuais" com ele.

O incidente foi levado à segurança do hotel e aos próprios representantes do rapper. Segundo o processo, dias depois do caso, um membro da equipe o "envergonhou" e o demitiu, sugerindo que Joseph teria inventado a história.