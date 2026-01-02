Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aproveitaram a tarde de quinta-feira (1º) para um programa leve e descontraído em Alagoas. O casal foi visto circulando de bicicleta ao lado de Sasha Meneghel e do marido, João Lucas, em um passeio que chamou atenção pela sintonia e clima de férias entre os amigos.

Para a volta de bike, Bruna apostou em um conjunto verde de mangas longas, enquanto o cantor canadense escolheu uma produção básica, com camiseta branca e bermuda, combinando conforto e simplicidade com o clima tropical da região.

Os quatro estão no estado para curtir a temporada de Ano Novo e também celebraram o Réveillon juntos, em meio às paisagens de águas cristalinas de São Miguel dos Milagres.

Nos últimos dias, Shawn Mendes chegou a ser flagrado em outros momentos de lazer, como mergulhos no mar e uma animada partida de vôlei na praia, sempre acompanhado de Bruna, Sasha e João Lucas.

A passagem do grupo por Alagoas reforça o clima de descanso, amizade e conexão com a natureza que tem marcado os primeiros dias do ano para as celebridades.