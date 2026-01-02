Diário do Nordeste
Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

Casal aproveita dias de descanso ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas.

producaodiario@svm.com.br
Montagem com foto de Bruna segurando a bicicleta.
Legenda: Bruna e Shawn aproveitaram o primeiro dia do ano para andar de bike.
Foto: Reprodução/X.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aproveitaram a tarde de quinta-feira (1º) para um programa leve e descontraído em Alagoas. O casal foi visto circulando de bicicleta ao lado de Sasha Meneghel e do marido, João Lucas, em um passeio que chamou atenção pela sintonia e clima de férias entre os amigos.

Para a volta de bike, Bruna apostou em um conjunto verde de mangas longas, enquanto o cantor canadense escolheu uma produção básica, com camiseta branca e bermuda, combinando conforto e simplicidade com o clima tropical da região.

Os quatro estão no estado para curtir a temporada de Ano Novo e também celebraram o Réveillon juntos, em meio às paisagens de águas cristalinas de São Miguel dos Milagres.

Nos últimos dias, Shawn Mendes chegou a ser flagrado em outros momentos de lazer, como mergulhos no mar e uma animada partida de vôlei na praia, sempre acompanhado de Bruna, Sasha e João Lucas.

A passagem do grupo por Alagoas reforça o clima de descanso, amizade e conexão com a natureza que tem marcado os primeiros dias do ano para as celebridades.

 

Andressa Urach voltou a causar polêmica ao dizer que gravou vídeo adulto com o filho mais velho.
Andressa Urach causa polêmica ao anunciar vídeo adulto com o filho

Declaração da influenciadora gerou forte reação e reacendeu debate nas redes.

Redação
Há 1 hora
Imagem da ex-BBB Paulinha Leite, conhecida por já ter ganhado diversos prêmios em loterias.
Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada

Paulinha é conhecida por prêmios em loterias e tem empresa que intermedia bolões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
A jornalista Ana Paula Renault posa para uma foto em um estúdio de televisão, passando as mãos pelos cabelos loiros ondulados enquanto encara a câmera com uma expressão séria. Ela veste uma blusa preta acetinada e um colar dourado, sob a iluminação forte dos refletores que aparecem ao fundo do cenário.
Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória

Ex-sister da edição de 2016, a jornalista acumula experiências em realities e na TV.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ilustração com vários adolescentes e adultos em clima de suspense, em tons de vermelho e preto; ao centro, uma garota estende as mãos como se tivesse poderes, enquanto figuras sombrias e uma criatura ameaçadora surgem ao fundo.
Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

Último episódio da série foi lançado nas últimas horas de 2025.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma colagem composta por três fotos individuais de celebridades brasileiras, organizadas lado a lado. À esquerda, a influenciadora Mileide Mihaile posa para a câmera. Ela tem longos cabelos pretos ondulados e usa um vestido dourado brilhante, todo bordado com paetês, com um decote em
Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Cores, brilhos e leveza foram apostas em lugares como Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Loterias Caixa.
"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada

Após às 23h, houve a informação do adiamento.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo
Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo

Festa da virada no Aterro da Praia de Iracema conta com nove atrações musicais

Redação
31 de Dezembro de 2025
Montagem com fotos de Sabrina Sato, Vini Jr., Virgínia Fonseca e Mileide Mihaile na virada do ano de 2025 para 2026.
Veja os looks dos famosos para a virada de ano

Celebridades do esporte, da arte e da internet já compartilharam registros das roupas usadas no ano novo.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Público de Fortaleza no reveillon de 2026.
Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).

Letícia do Vale e Lucas Monteiro
31 de Dezembro de 2025
paolla oliveira repassando coroa para virginia.
Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Para 2026, o posto está confirmado para Virginia.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém a cantora Mart'nália.
Mart'nália perde figurino do show de Réveillon em assalto no Rio de Janeiro

Cantora e motorista foram abordados por criminosos na Zona Sul da cidade.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Três pessoas em pé em um espaço escuro, cercadas por chamas espalhadas pelo chão, com um veículo iluminado ao fundo.
Saiba que horas será lançado o episódio final de Stranger Things

A produção da Netflix faz sucesso há cinco temporadas.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Oscar Maroni
Morre aos 74 anos Oscar Maroni, empresário de casas noturnas de São Paulo

Ele ficou famoso por polêmicas e participações em realities shows.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Cantores anunciaram término amigável no Instagram no último dia 29.
Zé Felipe em reality? Especulações sobre motivo do término com Ana Castela surgem nas redes

Fãs sugerem que fim do relacionamento pode ser indicativo do confinamento do artista; por enquanto, ligação entre o cantor e reality da Globo é apenas boato.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bruna Marquezine e Shawn Mendes.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste

Internautas celebraram o encontro dos dois.

Redação
30 de Dezembro de 2025
As melhores simpatias para a virada do ano

Para prosperidade, boas energias e paz, saiba o que fazer para receber bem 2026

A diária da casa alugada por Bruna e Shawn é cerca de R$ 25 mil.
Luxo pé na areia: saiba onde Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon

Atores escolheram mansão exclusiva com diária de R$ 25 mil, em Alagoas, para a virada.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Casa do BBB25.
Pré-confinamento para o BBB 26 começa sábado (3), diz jornalista

Novos participantes serão confinados em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Virginia apresentando um perfume em um estúdio com iluminação rosa, vestindo um corset branco e exibindo uma expressão confiante.
Marca de Virginia, WePink é multada em R$ 1,5 milhão pelo Procon-SP

Empresa de cosméticos foi multada por falhas na entrega e falta de transparência no site.

Redação
30 de Dezembro de 2025