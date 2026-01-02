Andressa Urach causa polêmica ao anunciar vídeo adulto com o filho

Andressa Urach voltou ao centro das discussões nas redes sociais nesta sexta-feira (2) após afirmar que gravou um vídeo de conteúdo adulto ao lado do filho mais velho, Arthur Urach.

Segundo a influenciadora, a decisão surgiu após pedidos recorrentes de assinantes de suas plataformas pagas, o que provocou forte repercussão e dividiu opiniões do público.

Arthur chegou a criar uma conta própria em uma plataforma de conteúdo adulto no ano passado, mas não deu continuidade ao projeto.

Sobre a nova gravação, Andressa declarou que o material foi pensado com cautela. “Gravei com meu filho Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou e melhor do que esperava”, disse.

Andressa Urach já recorreu a estratégias semelhantes em outras divulgações, utilizando o pai, Carlos Urach, em ações de marketing para promover conteúdos adultos. Em uma dessas ocasiões, a influenciadora chegou a mencionar que o patriarca havia gravado um vídeo ao lado dela e da ex-sogra, Bia Black.

Apesar da repercussão, Andressa esclareceu que atuou apenas na produção do material, sem participação direta nas cenas íntimas.

Ao comentar o episódio, ela ironizou a reação do público: “Você já ouviu falar que a próxima notícia da Andressa Urach é sempre a pior?”. Além das polêmicas familiares, Andressa Urach costuma declarar interesse em projetos com nomes conhecidos do entretenimento.

A influenciadora já manifestou vontade de realizar colaborações com celebridades como Deborah Secco e o ex-marido da atriz, Hugo Moura, ideia que também gerou comentários e debates nas redes.

Com o novo anúncio, Andressa volta a provocar discussões sobre limites, exposição e estratégias de marketing no universo do conteúdo adulto, mantendo seu nome em evidência no cenário digital.