Ventania interrompe show de Alok em alto mar

Uma forte ventania causou momentos de tensão entre passageiros do navio MSC Preziosa na madrugada desta sexta-feira (2). O episódio aconteceu durante um show do DJ Alok, que precisou ser interrompido após rajadas intensas de vento atingirem a área externa da embarcação.

A bordo com a família, o influenciador Francisco Garcia relatou que o clima mudou de forma repentina. “Estávamos curtindo o show do Alok e aparentemente tudo normal, quando o cruzeiro inclinou”, contou.

Segundo ele, o cruzeiro, que era temático de Réveillon e saiu de Santos, acompanhou a queima de fogos em Copacabana, no Rio de Janeiro, passou por Búzios (RJ) e retornava ao litoral paulista.

De acordo com Garcia, a tempestade teve início por volta de 0h27 e durou cerca de 20 a 30 minutos. “Foi tudo muito rápido. Estava tudo normal, sem balanço e, de repente, essa ventania causou tudo isso”, disse. Vídeos gravados pelo influenciador mostram o momento em que o vento começa, com latas caindo de geladeiras, objetos sendo deslocados e passageiros visivelmente assustados.

Veja também Zoeira Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória Zoeira Mart'nália perde figurino do show de Réveillon em assalto no Rio de Janeiro

Com a intensificação das rajadas, muitas pessoas deixaram o local às pressas e retornaram às cabines. Segundo o relato, idosos tiveram dificuldade para sair da área próxima ao palco, já que o vento empurrava os passageiros.

Equipes de segurança e bombeiros atuaram para evacuar o camarote e espaços próximos, mas sem informações imediatas sobre o que estava acontecendo. “Foi desesperador ver os seguranças e bombeiros correndo e mandando evacuar. A gente não sabia o que estava acontecendo”, afirmou Garcia.

O DJ Alok deixou o palco durante o momento mais crítico. Minutos depois, com a chuva mais fraca e a situação aparentemente sob controle, a apresentação foi retomada. Ainda assim, grande parte do público já havia deixado o local, e o clima era de cautela entre os passageiros.

Na manhã desta sexta-feira, antes do desembarque, que ocorreu por volta das 11h, segundo o g1, os viajantes receberam um comunicado interno informando que, por conta da tempestade, o navio precisou alterar a rota e chegaria com atraso ao Porto de Santos.

Alok não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.