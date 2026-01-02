Ventania interrompe show de Alok em alto mar
DJ suspendeu apresentação após rajadas fortes atingirem passageiros.
Uma forte ventania causou momentos de tensão entre passageiros do navio MSC Preziosa na madrugada desta sexta-feira (2). O episódio aconteceu durante um show do DJ Alok, que precisou ser interrompido após rajadas intensas de vento atingirem a área externa da embarcação.
A bordo com a família, o influenciador Francisco Garcia relatou que o clima mudou de forma repentina. “Estávamos curtindo o show do Alok e aparentemente tudo normal, quando o cruzeiro inclinou”, contou.
Segundo ele, o cruzeiro, que era temático de Réveillon e saiu de Santos, acompanhou a queima de fogos em Copacabana, no Rio de Janeiro, passou por Búzios (RJ) e retornava ao litoral paulista.
De acordo com Garcia, a tempestade teve início por volta de 0h27 e durou cerca de 20 a 30 minutos. “Foi tudo muito rápido. Estava tudo normal, sem balanço e, de repente, essa ventania causou tudo isso”, disse. Vídeos gravados pelo influenciador mostram o momento em que o vento começa, com latas caindo de geladeiras, objetos sendo deslocados e passageiros visivelmente assustados.
Com a intensificação das rajadas, muitas pessoas deixaram o local às pressas e retornaram às cabines. Segundo o relato, idosos tiveram dificuldade para sair da área próxima ao palco, já que o vento empurrava os passageiros.
Equipes de segurança e bombeiros atuaram para evacuar o camarote e espaços próximos, mas sem informações imediatas sobre o que estava acontecendo. “Foi desesperador ver os seguranças e bombeiros correndo e mandando evacuar. A gente não sabia o que estava acontecendo”, afirmou Garcia.
O DJ Alok deixou o palco durante o momento mais crítico. Minutos depois, com a chuva mais fraca e a situação aparentemente sob controle, a apresentação foi retomada. Ainda assim, grande parte do público já havia deixado o local, e o clima era de cautela entre os passageiros.
Na manhã desta sexta-feira, antes do desembarque, que ocorreu por volta das 11h, segundo o g1, os viajantes receberam um comunicado interno informando que, por conta da tempestade, o navio precisou alterar a rota e chegaria com atraso ao Porto de Santos.
Alok não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.