Sogro de Taylor Swift revela detalhes do pedido de casamento

Casal compartilhou fotos do momento do pedido nesta terça-feira (26)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
taylor swift e o noivo abraçados, em foto de anúncio de noivado
Legenda: A publicação com a revelação do noivado passa de 28 milhões de curtidas
Foto: Reprodução/Instagram

Ed Kelce, pai da estrela do futebol americano Travis Kelce e sogro de Taylor Swift, revelou nessa terça-feira (26) à afiliada da CNN, WEWS, detalhes do pedido de casamento feito pelo filho. Segundo ele, o gesto aconteceu há quase duas semanas em um jardim em Lee's Summit, Missouri.

"Ele a levou lá pra fora, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: 'Vamos sair e tomar uma taça de vinho'. Eles saíram, e foi aí que ele pediu. E foi lindo", declarou Ed. 

De acordo com o sogro da estrela pop, após o pedido, os pombinhos foram contar a novidade aos pais: "Eles começaram a me ligar por FaceTime e também para a mãe dele e os pais dela, para ter certeza de que todos soubessem. Então, vê-los juntos é ótimo”.  

Travis, confessou o pai, chegou a cogitar adiar o momento que quebrou a internet nessa terça, mas foi convencido por Ed. "Ele ia adiar para esta semana para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial. Mas eu disse a ele várias vezes: 'Você poderia fazer na beira da estrada, fazer em qualquer lugar que torne isso um evento especial, quando você se ajoelhar e a pedir em casamento'”, disse. 

Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado em um post colaborativo, com uma série de fotos do pedido. A legenda diz: "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”. Nesta quarta-feira (27), a publicação já passa de 28 milhões de curtidas. 

