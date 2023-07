Ludmilla dá ingressos de show para quem doar sangue, e fãs lotam hemocentro no Rio; veja imagens

A cantora Ludmilla anunciou que quem doar sangue ao Hemorio, até sexta-feira (7), pode ganhar ingresso para conferir o evento Numanice no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no sábado (8). Com a promoção, o banco de sangue do Estado do Rio de Janeiro passou a registrar longas filas na manhã desta quarta-feira (5).

As entradas gratuitas para os voluntários são limitadas e podem se esgotar. Quem conseguir o ticket ficará nas cadeiras do setor superior do local.

Nas redes sociais, imagens das longas filas de espera repercutiram entre os usuários, que se surpreenderam e elogiaram a iniciativa.

Nesta manhã, a artista comemorou a alta adesão dos fãs: "Acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!", escreveu no Twitter.

Ao portal G1, a assessoria do Hemorio detalhou que, até as 10h, mais de 200 pessoas já haviam doado sangue. A expectativa é que cerca de 400 compareçam ao banco nesta data. O número é o dobro de doações que costumam acontecem em um dia comum, conforme a instituição.

Essa não é primeira vez que Ludmilla firma parceria com o local: em 2021 ela foi embaixadora do hemocentro.