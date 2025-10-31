Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de bolsa de sangue dado no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce)

Ceará

Hemoce é o 1º hemocentro do Brasil a integrar rede global de sangue raro

Hemocentro cearense envia metade de bolsas de sangue raro do Brasil

Redação 12 de Julho de 2025
Homem doando sangue em hemocentro

Ceará

Hemoce inicia Semana do Doador de Sangue neste sábado (23); confira a programação

A campanha é para sensibilizar a população para a importância da doação de sangue

Redação 22 de Novembro de 2024
Mulher doando sangue em posto de coleta do Hemoce

Ceará

Novo posto de coleta é inaugurado pelo Hemoce em Fortaleza; veja local

O equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará terá funcionamento até janeiro de 2025

Redação 22 de Outubro de 2024
Pesquisadoras britânicas

Ciência

Cientistas da Inglaterra descobrem novo 'sistema de grupo sanguíneo' após mistério de 50 anos

Com descoberta, será possível realizar transfusões mais seguras para pessoas com esse tipo sanguíneo

Redação 20 de Setembro de 2024
Foto de Isabelle Bessa, jovem de 27 anos que precisa de doação de medula

Ceará

Família faz campanha de doação de medula para jovem cearense de 27 anos que mora em Nova York

Isabelle foi diagnosticada com leucemia mieloide mista em julho, e está em tratamento nos Estados Unidos. O banco de doadores de medula funciona de forma mundial, e doações no Ceará podem ajudar

Matheus Facundo 13 de Agosto de 2024
influenciadora digital cearense Carol Zacarias

Ceará

Influencer cearense Carol Zacarias diz ter sido impedida de doar medula devido ao peso: 'Revolta'

Doadora desde 2020, Carol alega que foi barrada do banco de dados do Redome por conta do seu Índice de Massa Corporal (IMC)

Raísa Azevedo 10 de Junho de 2024
Fachada do Hemoce

Ceará

Hemoce reforça campanha para incentivar doações durante Junho Vermelho

Campanha acontece até o dia 30 de junho em Fortaleza e no interior com serviços e atrações artísticas para incentiva doadores

Redação 08 de Junho de 2024
Doação de sangue

Ceará

Hemoce realiza campanha de doação de sangue em shopping de Messejana

A doação pode ser feita das 10 às 18h

Redação 19 de Dezembro de 2023
Sessão da CCJ sobre a comercialização do plasma

PontoPoder

PEC do plasma: entenda o que os senadores estão discutindo sobre a 'comercialização de sangue'

Proposta visa alterar trechos de artigo da Constituição Federal para permitir coleta e processamento de componente do sangue humano por empresas e instituições públicas

Bruno Leite 07 de Outubro de 2023
Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto

Ceará

Prazo para doação de sangue após realização de tatuagens é reduzido pelo Hemoce no Ceará

Antes, o tempo para realizar o gesto de solidariedade era de 12 meses. Agora, será de 6 meses

Redação 21 de Agosto de 2023
