Hemocentro cearense envia metade de bolsas de sangue raro do Brasil
A campanha é para sensibilizar a população para a importância da doação de sangue
O equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará terá funcionamento até janeiro de 2025
Com descoberta, será possível realizar transfusões mais seguras para pessoas com esse tipo sanguíneo
Isabelle foi diagnosticada com leucemia mieloide mista em julho, e está em tratamento nos Estados Unidos. O banco de doadores de medula funciona de forma mundial, e doações no Ceará podem ajudar
Doadora desde 2020, Carol alega que foi barrada do banco de dados do Redome por conta do seu Índice de Massa Corporal (IMC)
Campanha acontece até o dia 30 de junho em Fortaleza e no interior com serviços e atrações artísticas para incentiva doadores
A doação pode ser feita das 10 às 18h
Proposta visa alterar trechos de artigo da Constituição Federal para permitir coleta e processamento de componente do sangue humano por empresas e instituições públicas
Antes, o tempo para realizar o gesto de solidariedade era de 12 meses. Agora, será de 6 meses