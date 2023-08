Prazo para doação de sangue após realização de tatuagens é reduzido pelo Hemoce no Ceará

Voluntários com tatuagem podem se candidatar à doação de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) após seis meses da realização do procedimento, a partir desta segunda-feira (21). Antes, o tempo para realizar o gesto de solidariedade era de 12 meses.

Conforme o Hemoce, os novos critérios se aplicam também às técnicas de micropigmentação e maquiagem definitiva. Para quem realizou procedimentos estéticos, como botox, preenchimento ou uso de enzimas, o prazo também foi reduzido para 15 dias.

“A adoção dos novos critérios segue a portaria de consolidação do Ministério da Saúde (MS) que orienta todo o processo da doação e transfusão de sangue no Brasil. Após discussões e estudos, realizamos uma consulta junto ao MS sobre as possibilidades de alguns procedimentos que acontecem na nossa população, e de acordo com a orientação decidimos adotar os seis meses para tatuagem e 15 dias para botox. O nosso entendimento é que atualmente esses procedimentos são feitos de uma maneira mais segura. A alteração não modifica a segurança dos candidatos à doação e receptores de transfusão”, explica Franklin Cândido, diretor de hemoterapia do Hemoce.

Como doar sangue

Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Em Fortaleza, a população pode doar na sede do Hemoce, na Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo; no posto de coleta da Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores), na Av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota; e na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF), na Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro.

Já no Interior, os voluntários podem fazer doações nas unidades regionais das cidades de Crato, Sobral, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte.