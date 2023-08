Teto de lanchonete desaba e fere duas pessoas em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Parte do teto de uma lanchonete desabou e feriu duas pessoas, no centro do município de Várzea Alegre, no Interior do Ceará, no final da tarde do último sábado (19). As vítimas, um garçom e um entregador, sofreram escoriações leves e foram levadas para o hospital São Raimundo Nonato pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com apuração do Sistema Verdes Mares, uma outra funcionária que estava próximo à estrutura também foi levada para a unidade de saúde devido ao susto. O local foi isolado para evitar outros transtornos.

Veja vídeo

Reinaldo Morais, proprietário do estabelecimento, não estava no local no momento do acidente, mas afirmou que a parede cedeu primeiro, o que levou à queda da estrutura do teto. A parede da lanchonete apresentava danos antes de ocorrer o desabamento. Ele lamentou o fato e disse que está acompanhando o estado de saúde dos envolvidos.

Segundo testemunhas, o barulho da queda do teto foi intenso e provocou susto nas pessoas que estavam nos arredores.

O prédio já havia passado por duas reformas. A causa do acidente ainda é desconhecida.