Incêndio atinge trem carregado de cimento em Caucaia; veja vídeo

Um incêndio atingiu um trem carregado de cimento que passava por Caucaia, nesse domingo (20), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após sair do Pecém em direção à Capital cearense. O fogo danificou as partes elétrica e hidráulica da locomotiva, que vinha do Maranhão, mas não deixou feridos.

VEJA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 5h49. O veículo de transporte de carga estava na Rua Manoel Rodrigues, bairro Capuan.

Segundo o maquinista, um vazamento de óleo diesel, provocado pelo rompimento de uma manqueira, teria iniciado o incêndio. O fogo "causou danos na parte elétrica, borrachas e mangueiras hidráulicas da locomotiva", relatou às autoridades.

O subtenente dos bombeiros, Cristiano Feitosa, detalhou que os profissionais ferroviários do trem realizaram o combate inicial das chamas e não deixaram elas alcançar outros vagões. Ao todo, os oficiais socorristas usaram "4 mil litros de água para resfriar o incêndio".

Após o fogo ser extinto, outra locomotiva rebocou o veículo do local.

