Chuvas pontuais devem atingir faixa litorânea do Ceará até quarta-feira (23), diz Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou, nesta segunda-feira (21), que a tendência é que o tempo continue estável no Estado, com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, porém com possibilidade de precipitação entre os litorais de Fortaleza e Pecém até a próxima quarta-feira (23).

Segundo a instituição, a atividade pluviométrica deve se concentrar entre as madrugadas e as manhãs nessas localidades. O fenômeno é provocado pela aproximadas de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, assim como o efeito de brisa, que são ventos noturnos que sopram do continente em direção ao mar.

Já temperatura também segue a tendência de estabilização e, durante o período da tarde, a máxima deve ser em torno de 36°C em municípios do Sertão Central e Inhamuns, da Ibiapaba e do Litoral Norte. As mínimas, que ocorrem entre madrugada e manhã, devem se manter torno dos 19°C em algumas áreas de serra, localizadas no sul e no noroeste do Ceará.

Em Fortaleza e Região Metropolitana, são esperados picos de até 30°C e mínimas em torno de 25 °C, conforme a Funceme.

Os ventos devem atingir até 45 km/h na região litorânea, bem como em áreas de serra, com destaque para a Ibiapaba.

Já a umidade relativa do ar deve se manter seca, com taxas entre 25% a 35%, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri, enquanto no norte os valores deverão ser superiores a 70%, principalmente próximo à faixa litorânea.