Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza tem resultado preliminar da 2ª fase divulgado

O resultado preliminar da segunda fase do Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza foi divulgado pela Prefeitura nesse domingo (20). A lista de candidatos aptos, inaptos temporários e ausentes foi publicada no site da Idecan e no Portal da Prefeitura.

De acordo com o edital, os candidatos considerados aptos na avaliação de saúde serão submetidos ao Teste de Aptidão Física (TAF), que ocorrerá entre os dias 21 a 24 de setembro de 2023. Mais informações sobre horários, turmas e local de realização serão divulgadas por meio de edital de convocação.

Já os inscritos no concurso que tiveram o status definido como "inapto temporário" terão dois dias úteis para solicitar recursos contra o resultado preliminar do Exame Médico da Avaliação de Saúde e justificar a ausência de exames, ou seja, nesta segunda-feira (21) e terça-feira (22).

Nesse caso, o candidato será convocado para uma avaliação médica suplementar, no dia 3 de setembro, às 9h, para apresentar os exames pendentes/suplementar, no Colégio Estadual Liceu do Ceará - Praça Gustavo Barroso, Jacarecanga, Fortaleza.

>> Confira o edital do concurso

MIL VAGAS

O concurso tem mil vagas para ingresso imediato. São 750 para ampla concorrência, 50 para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

O certame é dividido em seis fases: