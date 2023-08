Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (21)

O Ceará tem concursos e seleções públicas com inscrições abertas nesta segunda-feira (21). São selecionados candidatos para cargos de diferentes níveis e áreas de conhecimento.

Professor visitante da Escola de Saúde Pública do Ceará

Terminam nesta segunda-feira (21) as inscrições para professor visitante da Escola de Saúde Pública do Ceará. Os profissionais escolhidos formarão banco para atuarem, quando convocados, nas demandas de um curso para aperfeiçoamento em órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção.

A seleção é para habilitação e cadastramento, sem vínculo empregatício. "Esse edital é voltado para os formados em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, que possuem especialização ou mestrado nessas áreas. Eles vão compor o nosso corpo docente sendo facilitadores para a capacitação, avaliação e prescrição das OPMs", explica a coordenadora do curso, Ingrid Sá.

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 12 horas da próxima segunda-feira (21). Para se candidatar, é necessário acessar o site da ESP-CE e preencher um formulário eletrônico. A avaliação será feita por meio de análises de currículo, que tem caráter eliminatório, e de plano de aula, que avaliará as metodologias e estratégias de ensino.

Prefeitura de Groaíras

A Prefeitura de Groaíras abriu processo seletivo com nove vagas de caráter temporário na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. O edital oferta vagas para:

Jardineiro (7);

Encarregado do Cemitério (1);

Operador de Máquinas (1).

Os salários variam entre R$ 1.320,00 e R$ 2.000,00.

As inscrições são exclusivamente presenciais nos dias 21 e 22 de agosto de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Groaíras, na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Professor substituto do IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas com para professor substituto no Campus de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará.

As inscrições são online, por meio de formulário disponível em uma plataforma de seleções do IFCE. As inscrições são até às 23h59 do dia 25 de agosto de 2023.

A taxa de inscrição é R$ 150, e o pagamento pode ser feito até 28 de agosto.

Consórcio Público de Crateús

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (CPSMCR), no Ceará, está com inscrições abertas de processo seletivo para contratação de profissionais temporários de nível fundamental e médio.

São ofertadas 28 vagas, sendo 14 para auxiliar de serviços gerais, 14 para agente administrativo, além da formação de cadastro de reserva.

Segundo o edital, o salário varia de R$ 1.335,00 a R$ 1.390,00, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas.

As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, exclusivamente via internet, pelo site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (ICECE). É cobrado taxa de R$ 50,00 a R$ 80,00, de acordo com o nível de escolaridade.

Estágio no Ibama

O Ibama está com inscrições abertas em processo seletivo para estagiários de nível médio e superior. São ofertadas 40 vagas distribuídas em 14 estados brasileiros, entre eles no Ceará.

Para concorrer, os estudantes do ensino médio (regular, técnico ou Educação de Jovens e Adultos - EJA) devem estar cursando o 1º ou 2º ano, já os de ensino superior a partir do 3º semestre.

Em ambos os cargos, os interessados precisam estar matriculados e possuir frequência efetiva em curso reconhecido pelo Ministério da Educação, além de terem a atividade de estágio prevista em seu projeto pedagógico. O vínculo com a instituição de ensino deve ser comprovado por declaração acadêmica e histórico escolar.

>> Veja edital

Os interessados deverão acessar o site do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (IPHAC), organizador do certame, até a próxima quinta-feira, dia 24 de agosto.