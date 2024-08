Família faz campanha de doação de medula para jovem cearense de 27 anos que mora em Nova York

A família de uma jovem cearense de 27 anos que mora em Nova York, Estados Unidos, está com uma campanha de doação de medula óssea nas redes sociais, pois Isabelle Bessa Machado foi diagnosticada com leucemia mieloide mista. A engenheira de software descobriu o diagnóstico há cerca de um mês e faz seu tratamento na cidade norte-americana, onde recebe apoio do marido.

No último dia 10 de agosto, os parentes organizaram um mutirão de doação em Jaguaruana, município do Ceará onde Isabelle nasceu. A mãe da jovem, Glaubecira Bessa, informou que já organiza um segundo momento em um município próximo, que é Russas.

A família ressalta que mesmo com Isabelle morando nos Estados Unidos, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) compartilha dados mundialmente. Ou seja, uma doação feita no Ceará tem potencial para ajudar em qualquer lugar do mundo.

"É importante a sensibilização das pessoas. São 100 mil pessoas para um doador, a gente sabe que é muito difícil", desabafa a professora aposentada.

Diagnóstico

A cearense mora nos EUA há seis anos, e inicialmente era babá, mas no último ano, começou a atuar como engenheira de software. Ela foi diagnostica após sentir dores e apresentar manchas no corpo, no dia 12 de julho.

"Ela está fazendo tratamento. Fez o primeiro ciclo de quimioterapia todo internada. Ela tem o marido dela, que é americano e está lá dando todo o apoio e assistência. Também o seguro de saúde, são só algumas coisas somente que o plano não cobre", comenta Glaubecira.

Como se cadastrar para doar medula?

Para a doação de medula óssea é necessário realizar um cadastro em um dos postos do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceara (Hemoce). Os requisitos são: ter entre 18 e 35 anos, não ter tido câncer e apresentar documento de identidade.

Ao fazer o cadastro, será recolhida uma amostra do sangue do candidato para verificar a compatibilidade com os pacientes que estão aguardando um transplante.