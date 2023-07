Wesley Safadão participa de DVD de Gusttavo Lima após boatos de rivalidade

Wesley Safadão foi um dos cantores que participaram, nessa terça-feira (4), da gravação do DVD de Gusttavo Lima, na mansão do artista, em Goiânia. A parceria no palco surpreendeu os fãs de ambos os cantores, já que existiam boatos no meio musical que os dois eram rivais.

Em vídeo postado por David Brazil, Safadão é convidado por Gusttavo para subir ao palco. “Finalmente”, disse ele, após ser recebido com um aperto de mão.

Nos comentários do post, os fãs celebraram a parceria. “Dia triste para aqueles que apostaram sempre nesse distanciamento dos dois. A música precisa disso, parabéns aos melhores do Brasil”, escreveu um. “Que lindo os dois juntos”, acrescentou outro.

Safadão também um post no Instagram agradecendo o convite. “Obrigada pelo convite, bebê. Tamo junto, Gusttavo Lima”.

Mari Fernandez foi outra cearense que participou do projeto, além de Simone Mendes, Ana Castela, Gustavo Mioto, Matheus e Kauan, Hugo e Guilherme e Jorge & Mateus.