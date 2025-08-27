O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) foi internado às pressas no Hospital Niterói D´Or, no Rio de Janeiro (RJ), com um "quadro de mal-estar". Segundo o jornal O Globo, o petista passou mal na terça-feira (26) e foi levado, inicialmente, ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, de Maricá, para Niterói.

Conforme a unidade hospitalar, Suplicy foi atendido nesta quarta-feira e após exames teve o diagnóstico de uma arritmia cardíaca — alteração no ritmo normal do coração, fazendo com que os batimentos sejam irregulares, muito rápidos (taquicardia) ou muito lentos (bradicardia).

Suplicy estava no Rio desde sábado (23) para participar do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, que começou na segunda-feira (25) e vai até sexta (29),

Segundo o jornal carioca, ele encontra-se "lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente". O veículo também informou que Suplicy deve passar por uma cirurgia de implante de marca-passo.

Diagnóstico de Parkinson

Em setembro de 2023, Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. O petista, hoje com 84 anos, afirmou que a doença foi detectada em estágio inicial, com sintomas leves.