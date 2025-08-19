Marina Ruy Barbosa impressiona pela semelhança com Suzane von Richthofen em teaser de série do Prime Video

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu o público ao aparecer caracterizada como Suzane von Richthofen em um vídeo promocional da série “Tremembé”, produção do Prime Video que promete revisitar a rotina de detentas famosas na Penitenciária Feminina de Tremembé. Nos reels divulgados nas redes sociais, a atriz surge com uniforme carcerário e algemas, em uma cena intensa de desabafo sobre a dura realidade da prisão e o impacto da ausência familiar.

Apesar do enredo dramático do monólogo, que traz a personagem em um momento de reflexão e solidão, o que mais chamou a atenção do público foi a impressionante semelhança de Marina com a verdadeira Suzane.

Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois.



Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé. Soon @PrimeVideo / em breve @PrimeVideoBR pic.twitter.com/tCS8eUkWju — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) August 18, 2025

“Chocada com a atuação. Expressões idênticas”, escreveu uma pessoa. “Tá muito bem! Parabéns, Marina”, disse outra. “Eu nem tinha visto o nome da série e percebi que se tratava de Suzane pela atuação! Impecável”, elogiou mais uma.

“Tremembé” promete mergulhar no cotidiano de mulheres condenadas à prisão que ganharam notoriedade no país, e a escolha de Marina Ruy Barbosa para interpretar Suzane von Richthofen já garante à série um início marcado por curiosidade, debate e um forte burburinho nas redes sociais. A data de estreia, no entanto, ainda não foi revelada.