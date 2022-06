Filha trans de Elon Musk quer mudar de nome para cortar vínculos com o pai

Uma filha transgênero de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, apresentou um pedido formal para mudar seu sobrenome e seu gênero, para romper todos os laços com o pai.

"Não vivo mais com meu pai biológico e não quero mais que me associem a ele de forma alguma", escreveu a jovem em sua solicitação apresentada no primeiro dia após completar 18 anos.

O pedido foi apresentado em abril perante um tribunal de Santa Mônica, Califórnia, mas foi revelado no último fim de semana por vários veículos da imprensa americana.

Vivian Jenna Wilson

A herdeira quer ser chamada de Vivian Jenna Wilson para que seu nome coincida com seu gênero e com o sobrenome de solteira de sua mãe, divorciada de Elon Musk em 2008.

Filhos de Elon Musk

Musk, dono da Tesla e SpaceX, tem oito filhos: seis com Justine Musk (Wilson quando solteira) na década de 2000, dos quais um morreu poucas semanas após nascer e, mais recentemente, dois com a cantora e compositora Grimes.