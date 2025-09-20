Vaqueiro morre ao cair e bater cabeça em muro durante vaquejada de Surubim

O vaqueiro Xavier Mãozinha, 60, natural do município de Bom Jardim (PE), morreu nesta sexta-feira (19) após sofrer um acidente durante uma disputa de Vaquejada no Parque J. Galdino, em Surubim, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com relatos e registros feitos por frequentadores da vaquejada, o competidor caiu do cavalo e bateu a cabeça contra o muro de proteção da pista de vaquejada. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Um vídeo do momento da queda foi registrado e divulgado em diferentes redes sociais.

Veja momento da queda de vaqueiro do cavalo:

Ao Diário do Nordeste, Talita Xavier, sobrinha do vaqueiro, falou sobre como se deu o atendimento médico ao tio. "Foi muito bem assistido em Surubim. De lá, ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração, em Recife, mas não resistiu".

Ela chegou a publicar ainda um texto em memória do tio em post no Instagram: "Um grande homem, um grande vaqueiro. Quem teve o privilégio de conhecer sabe da pessoa incrível e verdadeira (até demais) que ele era. Generoso, me liberava os cavalos e falava que todos eram meus, e com certeza deixou um legado imenso na vaquejada e na vida de todos que cruzara seu caminho".

O velório do vaqueiro será na quadra da encruzilhada da cidade de Bom Jardim. O corpo dele está previsto para chegar às 10h de domingo (21). O enterro será no cemitério da cidade natal de Mãozinha.

Na vaquejada em que ele participou, os integrantes disputam prêmios — até domingo (21) — nas categorias profissional, intermediário, aspirante, amador, derby portal, master, feminina e jovem. Os vaqueiros lutam por valores de R$ 5 mil a R$ 110 mil.

O que diz a organização da Vaquejada de Surubim?

Em nota divulgada nas redes sociais, a direção do Parque J. Galdino lamentou a morte de Mãozinha Xavier.

"Com profundo pesar, lamentamos a partida de Mãozinha, que nos deixou enquanto fazia o que mais amava: correr vaquejada. Sua coragem e alegria permanecerão vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que Deus conforte os corações enlutados e que seu legado no esporte jamais seja esquecido."



Nas redes sociais, a morte de Xavier Mãozinha gerou comoção entre vaqueiros e admiradores da vaquejada. A causa oficial da morte não foi divulgada.

