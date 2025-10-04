Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Uma caminhonete capotou, na manhã deste sábado (4), nas areias da Praia do Maceió, em Camocim, no Litoral Norte do Ceará.

Na ocorrência, atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao Hospital Municipal de Camocim.

Em nota, o Samu Ceará informou ao Diário do Nordeste que foi acionado para atender a ocorrência com três vítimas do capotamento por volta das 7h20min.

Informações apontam que o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar a manobra conhecida como “cavalo de pau”. A caminhonete teria capotado algumas vezes.

Outras pessoas que estavam no veículo não precisaram ser socorridas pelo Samu.

O Diário do Nordeste contatou a gestão municipal e foi informado que a vítima conduzida ao hospital segue em observação da unidade, mas "sem sinais de gravidade".