Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Ceará
Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.
Legenda: Cachaça veio de Pernambuco sem nota fiscal.
Foto: Divulgação/Sefaz.

As 60 mil garrafas de cachaça sem nota fiscal apreendidas na Grande Fortaleza pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), em uma operação conjunta na semana passada, serão submetidas a exames pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), por risco de contaminação com metanol. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), a mercadoria só será liberada após a fiscalização do conteúdo dos recipientes. 

A empresa dona da mercadoria chegou a pedir na Justiça a liberação das garrafas, mas uma manifestação do Núcleo de Demandas Estratégica da PGE-CE, junto a outros órgãos, impossibilitou o deferimento da liminar. 

"Diante da gravidade do caso, que tratou de um crime contra a ordem tributária somado ao risco de contaminação das 60 mil garrafas de bebidas com metanol, a Procuradoria-Fiscal da PGE-CE, por meio do Núcleo de Demandas Estratégicas, manifestou-se nos autos do processo judicial no qual a empresa buscava a liberação da mercadoria antes mesmo da citação do estado do Ceará, requerendo o indeferimento da liminar", informou a Procuradoria nessa quinta-feira (2). 

Veja também

teaser image
Bahia

Bahia registra morte suspeita de intoxicação por metanol

teaser image
País

Anvisa publica edital para compra de antídoto do metanol

teaser image
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Desde o último fim de semana, o Brasil está em alerta com o crescimento dos casos de suspeita de contaminação de bebidas por metanol. Diversas pessoas foram internadas, e tiveram sequelas como a perda de visão e outras chegaram a morrer. Em São Paulo, uma morte foi confirmada por intoxicação e outras cinco estão em investigação. 

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) se articulou na operação e também atuou para impedir a liberação da carga irregular. 

" O Comitê também vem atuando para combater irregularidades e fraudes de mercadorias. No momento, dedicamos atenção especial e apoio à fiscalização de cargas sensíveis, como bebidas alcoólicas, combustíveis, cigarros e fumo, ainda mais neste contexto atual de contaminação de bebidas com metanol”, ponderou o promotor Felipe Diogo Siqueira Frota, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPCE. 

Bebida alcoólica sem nota fiscal 

Segundo a operação, que contou com atuação da Sefaz, da PGE-CE, da MPCE e da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot). A apreensão ocorreu na última sexta-feira (26) em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cachaça veio do estado de Pernambuco e não tinha nota fiscal, em uma carga estimada em R$ 150 mil. 

O responsável foi autuado com uma infração, e intimado com o prazo de 20 dias úteis para apresentar as notas ou quitar os impostos devidos para ter o produto de volta. Ele ainda terá de esperar o resultado da Perícia nas bebidas alcoólicas. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.
Ceará

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Matheus Facundo
Há 1 hora
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.
Ceará

'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Milenna Murta*
Há 2 horas
Mão de um estudante segurando um lápis sobre um livro, com outros alunos ao fundo em uma sala de aula.
Ceará

Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Órgãos têm se articulado em plano de emergência para garantir proteção de alunos e funcionários

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Terra de Sabidos

Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Redação
03 de Outubro de 2025
Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.
Ceará

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Redação
02 de Outubro de 2025
Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza
Ceará

Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes

Redação
02 de Outubro de 2025
Conjunto de panelas, pratos, jarras, canecas e travessas de barro marrom, ornamentados com desenhos rendados em relevo claro, expostos sobre o chão em um ateliê de cerâmica.
Ceará

Técnica ancestral, cerâmica do Ipu é reconhecida como patrimônio cultural

Lei sancionada reconhece prática tradicional da Comunidade da Alegria

Ana Alice Freire*
02 de Outubro de 2025
Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza
Ceará

Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza

Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada

João Lima Neto, Sofia Leite*
02 de Outubro de 2025
Vista aérea do Parque Rio Branco.
Ceará

Mobilidade urbana e saneamento lideram demandas da população de Fortaleza; veja na sua Regional

Gabriela Custódio
02 de Outubro de 2025
Fachada da Escola José Parente Prado, em Sobral, com portão metálico azul e poste de videomonitoramento de segurança 24h instalado na entrada
Ceará

Sobral testa reconhecimento facial e botão de pânico em escola municipal após ataque em unidade estadual

O projeto-piloto será testado em uma unidade do bairro Sumaré, dias depois de outra escola ter sofrido um ataque a tiros que resultou em duas mortes

Thatiany Nascimento
01 de Outubro de 2025
Sombra de idoso sob céu forte no interior do Ceará
Ceará

Confira a previsão do tempo para outubro de 2025 no Ceará

O mês é caracterizado por temperaturas altas, baixa umidade do ar e redução dos ventos

Luana Severo
01 de Outubro de 2025
Pessoas se aglomerando para subir em ônibus em terminal de Fortaleza.
Ceará

O que dizem especialistas sobre medidas contra a crise dos ônibus em Fortaleza?

Nesta semana, justificando a falta de recursos financeiros, o Sindiônibus chegou a suspender 25 linhas e reduzir a circulação de outras 29, em Fortaleza

Matheus Facundo
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra diversas pessoas em movimento em plataforma descendo de ônibus em Fortaleza.
Ceará

Entenda como e por quem é custeado o serviço de ônibus de Fortaleza

Contrato do Município com atual formato de transporte segue até 2027

Theyse Viana
01 de Outubro de 2025
Terminal da Parangaba
Ceará

Após dois dias sem linhas de ônibus, passageiros tentam retomar a rotina

Operação integral dos ônibus em Fortaleza retornou nesta quarta-feira (1º)

Renato Bezerra e Ana Alice Freire*
01 de Outubro de 2025
Placa escrito,
Ceará

Veja lista de feriados e datas comemorativas de outubro

Único feriado nacional será no fim de semana

Redação
01 de Outubro de 2025
Uma foto em nível, tirada de perto, mostra uma fila de pessoas em uma plataforma de concreto em um terminal de ônibus. Um ônibus azul claro grande, moderno, com a porta aberta, está parado bem em frente à fila. As pessoas na fila são diversas e vestem roupas casuais. Elas estão voltadas para o ônibus. No fundo, há uma estrutura metálica coberta que forma o terminal, com placas brancas que listam os números e nomes das linhas.
Ceará

Veja a que órgãos podem recorrer passageiros que sofreram prejuízos com a suspensão de ônibus

Em casos de danos individuais, usuários devem reunir provas para entrar com ação indenizatória

Clarice Nascimento
01 de Outubro de 2025
Passageiros entrando em ônibus no terminal.
Ceará

Linhas de ônibus devem voltar a atender mais de 90 bairros em Fortaleza após suspensão; veja lista

A retomada ocorre depois de dois dias de impactos negativo à população, embates e negociações entre Prefeitura e Sindiônibus

Gabriela Custódio
01 de Outubro de 2025
Foto de cima que mostra terminal de ônibus que mostra veículos e passageiros.
Ceará

Sindiônibus diz que não houve verba extra, e retorno de ônibus é para melhorar diálogo

Dimas Barreira declarou que não é fácil a volta dos coletivos às ruas, pois a "situação financeira é muito frágil".

Matheus Facundo
30 de Setembro de 2025
Prefeito anunciou retorno dos ônibus durante evento na tarde dessa terça-feira
Ceará

Evandro Leitão anuncia que ônibus suspensos em Fortaleza irão retornar nesta quarta-feira (1º)

O Município chegou a protolocar uma notificação extrajudicial ao Sindiônibus

Dahiana Araújo
30 de Setembro de 2025
Passageiros dentro de um terminal e embarcando em um ônibus.
Ceará

Etufor anuncia retorno de 2 das 25 linhas de ônibus suspensas

Linhas voltarão em caráter emergencial

Bergson Araujo Costa
30 de Setembro de 2025