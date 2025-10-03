Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Casarões centenários em Barbalha formam ‘sítio histórico’ e são tombados; veja imagens

Maioria das construções fica na rua da Igreja Matriz, repleta de sobrados que recontam passado da cidade

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Legenda: Casas e sobrados estão na lista de 22 imóveis protegidos por lei como patrimônios de Barbalha e do Ceará
Foto: Reprodução/Google Maps

Olhar para traços arquitetônicos antigos e ser transportado no tempo é sensação comum para quem percorre a Rua da Matriz, no Centro de Barbalha, na Região do Cariri do Ceará. Vários casarões dos séculos XVIII e XIX são testemunhas da história – e foram tombados provisoriamente pelo Governo do Estado.

O aviso de tombamento foi publicado na última quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado (DOE). No total, 22 imóveis receberam a proteção conjunta, conferida pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), por formarem a poligonal do “Sítio Histórico de Barbalha”

Legenda: Na Rua da Matriz, número 3, está um sobrado agora protegido por lei, onde já chegou a funcionar um Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA)
Foto: Reprodução/Google Maps

Veja também

teaser image
Ceará

Conheça as 7 escolas centenárias que ajudam a contar a história de Fortaleza; veja imagens

teaser image
Ceará

Chácara Salubre, Vila Filomeno e Igreja do Cristo Rei: Fortaleza busca arquitetos para criar dossiês de imóveis tombados

Entre as construções estão palacetes, sobrados e casas, que funcionam hoje como residências, comércios, serviços e até equipamentos culturais. Agora, os bens integram o patrimônio do Estado, e ficam protegidos de intervenções não autorizadas até que haja o tombamento definitivo.

Dos 22 imóveis tombados, 19 ficam na Rua da Matriz, onde está fincada, imponente, a Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua. É uma das vias principais do evento religioso mais tradicional da cidade: a Festa do Pau da Bandeira.

Legenda: Traços arquitetônicos transportam no tempo
Foto: Reprodução/Google Maps

Os outros três prédios tombados ficam no mesmo quadrilátero, nas Ruas Neroly Filgueira e Totonho Filgueira.

Preservação histórica

Legenda: Lateral de casarão histórico no número 102 da Rua da Matriz, em Barbalha
Foto: Reprodução/Google Maps

O tombamento das estruturas centenárias vem quando muitas “já tiveram as características alteradas”, como observa Josier Ferreira, historiador, geógrafo, professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e, sobretudo, barbalhense de berço, testemunha das mudanças sofridas pelas construções.

“A função dessas edificações mudou ao longo do tempo. Mas o importante é que mesmo mudando as funções de serviço, os prédios preservem as formas históricas e arquitetônicas”, frisa o docente.

Josier destaca que “Barbalha é um dos únicos municípios que ainda concentram a maior parte das edificações dos séculos XVIII e XIX”, conjunto arquitetônico em parte “preservado não por políticas públicas, mas porque os donos resolveram manter”.

De economia inicialmente canavieira, Barbalha assistiu ao avanço do comércio sobre as construções históricas, muitas demolidas nesse processo, como recorda o historiador. A vontade de conservar a própria história fez “a sociedade passar a buscar alternativas”, detalha Josier.

Legenda: Casarão Solar Maria Olímpia é um dos imóveis tombados provisoriamente pela Secult em Barbalha
Foto: Reprodução/Google Maps

“No início dos anos 2000, se iniciou a mobilização entre historiadores e autoridades locais em reuniões pra reivindicar esse tombamento. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, fez um inventário, mas não avançou. O processo foi paralisado”, contextualiza.

Duas décadas depois, “algumas edificações já haviam sido demolidas e foi preciso novo estudo”. O processo chegou a um resultado, ainda que provisório, no dia 25 de setembro deste ano, com o tombamento das provas-vivas da formação da sociedade barbalhense.

Legenda: Residências tombadas preservam, por iniciativa de proprietários, características arquitetônicas de séculos passados
Foto: Reprodução/Google Maps

O professor da Urca alerta, porém, que outras construções centenárias não foram inseridas na lista de tombadas provisoriamente por não formarem uma “poligonal”, ou seja, não estarem dentro do Sítio Histórico da Rua da Matriz. Josier reforça a importância de atentar a elas.

“É necessária a inserção de outras edificações que necessitam ser preservadas, como o Palácio dos Alencar, da família de Bárbara de Alencar. É necessária uma ampliação da poligonal, ou, se não for possível, que essas outras edificações sejam tombadas de forma individual”, sugere o historiador.

De qualquer forma, ele é categórico: “é preciso um trabalho continuado para fortalecer uma consciência patrimonial. Encontrar estratégias de mobilização e inserção da comunidade, de quem faz uso desses espaços, para que vejam a história dos seus antepassados refletida na materialidade da cidade”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco
Ceará

Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco

Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé

Carol Melo
Há 1 hora
Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.
Ceará

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Matheus Facundo
03 de Outubro de 2025
Ceará

Casarões centenários em Barbalha formam ‘sítio histórico’ e são tombados; veja imagens

Maioria das construções fica na rua da Igreja Matriz, repleta de sobrados que recontam passado da cidade

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.
Ceará

'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Milenna Murta*
03 de Outubro de 2025
Mão de um estudante segurando um lápis sobre um livro, com outros alunos ao fundo em uma sala de aula.
Ceará

Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Órgãos têm se articulado em plano de emergência para garantir proteção de alunos e funcionários

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Terra de Sabidos

Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Redação
03 de Outubro de 2025
Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.
Ceará

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Redação
02 de Outubro de 2025
Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza
Ceará

Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes

Redação
02 de Outubro de 2025
Conjunto de panelas, pratos, jarras, canecas e travessas de barro marrom, ornamentados com desenhos rendados em relevo claro, expostos sobre o chão em um ateliê de cerâmica.
Ceará

Técnica ancestral, cerâmica do Ipu é reconhecida como patrimônio cultural

Lei sancionada reconhece prática tradicional da Comunidade da Alegria

Ana Alice Freire*
02 de Outubro de 2025
Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza
Ceará

Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza

Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada

João Lima Neto, Sofia Leite*
02 de Outubro de 2025
Vista aérea do Parque Rio Branco.
Ceará

Mobilidade urbana e saneamento lideram demandas da população de Fortaleza; veja na sua Regional

Gabriela Custódio
02 de Outubro de 2025
Fachada da Escola José Parente Prado, em Sobral, com portão metálico azul e poste de videomonitoramento de segurança 24h instalado na entrada
Ceará

Sobral testa reconhecimento facial e botão de pânico em escola municipal após ataque em unidade estadual

O projeto-piloto será testado em uma unidade do bairro Sumaré, dias depois de outra escola ter sofrido um ataque a tiros que resultou em duas mortes

Thatiany Nascimento
01 de Outubro de 2025
Sombra de idoso sob céu forte no interior do Ceará
Ceará

Confira a previsão do tempo para outubro de 2025 no Ceará

O mês é caracterizado por temperaturas altas, baixa umidade do ar e redução dos ventos

Luana Severo
01 de Outubro de 2025
Pessoas se aglomerando para subir em ônibus em terminal de Fortaleza.
Ceará

O que dizem especialistas sobre medidas contra a crise dos ônibus em Fortaleza?

Nesta semana, justificando a falta de recursos financeiros, o Sindiônibus chegou a suspender 25 linhas e reduzir a circulação de outras 29, em Fortaleza

Matheus Facundo
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra diversas pessoas em movimento em plataforma descendo de ônibus em Fortaleza.
Ceará

Entenda como e por quem é custeado o serviço de ônibus de Fortaleza

Contrato do Município com atual formato de transporte segue até 2027

Theyse Viana
01 de Outubro de 2025
Terminal da Parangaba
Ceará

Após dois dias sem linhas de ônibus, passageiros tentam retomar a rotina

Operação integral dos ônibus em Fortaleza retornou nesta quarta-feira (1º)

Renato Bezerra e Ana Alice Freire*
01 de Outubro de 2025
Placa escrito,
Ceará

Veja lista de feriados e datas comemorativas de outubro

Único feriado nacional será no fim de semana

Redação
01 de Outubro de 2025
Uma foto em nível, tirada de perto, mostra uma fila de pessoas em uma plataforma de concreto em um terminal de ônibus. Um ônibus azul claro grande, moderno, com a porta aberta, está parado bem em frente à fila. As pessoas na fila são diversas e vestem roupas casuais. Elas estão voltadas para o ônibus. No fundo, há uma estrutura metálica coberta que forma o terminal, com placas brancas que listam os números e nomes das linhas.
Ceará

Veja a que órgãos podem recorrer passageiros que sofreram prejuízos com a suspensão de ônibus

Em casos de danos individuais, usuários devem reunir provas para entrar com ação indenizatória

Clarice Nascimento
01 de Outubro de 2025
Passageiros entrando em ônibus no terminal.
Ceará

Linhas de ônibus devem voltar a atender mais de 90 bairros em Fortaleza após suspensão; veja lista

A retomada ocorre depois de dois dias de impactos negativo à população, embates e negociações entre Prefeitura e Sindiônibus

Gabriela Custódio
01 de Outubro de 2025
Foto de cima que mostra terminal de ônibus que mostra veículos e passageiros.
Ceará

Sindiônibus diz que não houve verba extra, e retorno de ônibus é para melhorar diálogo

Dimas Barreira declarou que não é fácil a volta dos coletivos às ruas, pois a "situação financeira é muito frágil".

Matheus Facundo
30 de Setembro de 2025