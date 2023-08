Criminosos atiram contra carro do Ministério Público do Ceará em Caucaia

Criminosos atiraram contra um carro do Ministério Público do Ceará (MPCE), que tinha dois servidores (um motorista e um oficial de diligências), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta segunda-feira (21). Cerca de 5 ou 6 tiros foram efetuados, mas não atingiram o automóvel e ninguém ficou ferido.

O MPCE confirmou a ocorrência, por meio do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público (Nusit).

Ministério Público do Ceará Em nota Um veículo, que não estava identificado como sendo do MPCE, era ocupado pelo motorista e por um servidor do órgão, que estava no local para realizar uma notificação. No momento, os dois se depararam com disparos de arma de fogo em via pública, que não chegaram a atingir o carro ou seus ocupantes. O caso está sendo investigado."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) também confirmou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada, na manhã desta segunda-feira (21), no município de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado".

Servidor do MPCE ia entregar notificação

A reportagem apurou, com fontes da Polícia Militar e do Ministério Público, que o veículo do MPCE se tratava de um Ford Focus de cor preta, placas oficiais, descaracterizado (sem emblema do Órgão), que transportava um motorista e um servidor que ocupa a função de oficial de diligências.

O objetivo da equipe do MPCE era entregar uma notificação. A reportagem apurou ainda que o ataque criminoso aconteceu em uma região onde há atuação de facções que disputam o tráfico de drogas. Cerca de 5 ou 6 tiros foram efetuados pelos criminosos.

A SSPDS acrescentou, na nota, que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e realizou as primeiras diligências sobre o fato. A investigação do caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia."

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.