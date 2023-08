Policial militar preso por atirar contra irmãos PMs em Maranguape já tinha tentado homicídio em 2020

O sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) José Augusto Barros do Prado, preso em flagrante por tentar matar os dois irmãos - também PMs - no último sábado (19), já tinha tentado contra a vida de um deles, em abril de 2020.

José Augusto foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em novembro de 2021, pela tentativa de homicídio (por motivo fútil) ocorrida no ano anterior. A denúncia foi recebida pela Vara Única Criminal de Maranguape, da Justiça Estadual, e o acusado virou réu. Entretanto, o processo criminal ainda não foi julgado.

Conforme a denúncia do MPCE, o acusado chegou ao sítio da família, no Distrito de Sapupara, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), proferindo insultos contra um irmão, na tarde de 1º de abril de 2020.

Ministério Público do Ceará Na denúncia Após isto, antes que denunciado e vítima chegassem a se agredir, seus outros irmãos os separaram, momento em que o denunciado sacou a arma de fogo e efetuou um disparo na direção da vítima, não tendo sido esta atingida porque conseguira correr."

As investigações do crime, segundo o Ministério Público, "apontaram que o denunciado sempre fora muito agressivo com seus familiares, sobretudo por conta de um terreno deixado a título de herança pelo pai, porém partilhado informalmente entre os herdeiros. O denunciado não se conformava com a referida divisão e, por este motivo, vivia ameaçando seus irmãos, também tendo efetuado, por diversas vezes, disparos de arma de fogo para cima, como forma de intimidar seus irmãos".

A defesa de José Augusto Barros do Prado sustentou, no processo, que "não são verdadeiras as acusações contidas na peça acusatória ofertada nos autos" e que o PM tem largos serviços prestados à sociedade, é um cidadão ordeiro, pacato, trabalhador e bem-quisto na comunidade onde reside.

Defesa do réu No processo Provará no curso da instrução criminal, por todos osmeios permitidos em direito, que foi injustamente acusado e traráa verdade aos autos."

Tentativa de homicídio se repete

Três anos após tentar matar um irmão, o sargento da Reserva Remunerada José Augusto Barros do Prado foi preso em flagrante por voltar a tentar matá-lo e tentar também contra a vida de outro irmão. Os dois alvos da ação criminosa também são PMs.

A nova ação criminosa também ocorreu no sítio da família, em Sapupara, em Maranguape, no último sábado (19). O suspeito chegou ao local atirando contra os irmãos, segundo a Polícia Militar.

Os alvos dos tiros revidaram, e José Augusto foi baleado no braço. Ele foi socorrido ao hospital, mas não corria risco de morte, conforme a Corporação. Os outros irmãos não ficaram feridos.

Além da investigação criminal, que será conduzida pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que "determinou imediata instauração de processo disciplinar em desfavor do policial militar para devida apuração na seara administrativa".